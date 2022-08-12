中石油等5家中国国企宣布启动美股退市

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8月12日，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化等5家公司分别发布公告称，申请自愿将其美国存托股份（下称“存托股”）从纽交所退市。

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中国证监会周五发表“就个别中国企业宣布启动自美退市”的声明，证监会有关部门负责人就此表示，“上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。”

证监会表示，尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则作出的决定。证监会将与境外有关监管机构保持沟通，共同维护企业和投资者合法权益。此前，美国证券交易委员会（SEC）5月4日宣布将80多家中国企业列入了预定摘牌名单，并下令这些企业必须在5月25日之前提交满足了上市条件的证据。

根据美国2020年制定的《外国公司问责法》，该委员会可以将连续三年不遵守美国审计标准的外国公司从美国证券市场上除名。北京和华盛顿正在进行谈判，以解决长期的审计争端。

据彭博社报导，美国证券交易委员会主席詹斯勒(Gary Gensler) 曾于7月27日表示，为免在美国上市的中概股被摘牌，美国和中国官员必须“尽快”就获取中国公司审计底稿达成协议。詹斯勒亦指，“除非达成了允美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）工作人员检查审计底稿的框架协议，否则我们不会派调查员前往中国大陆和香港。”