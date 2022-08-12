德国工业联合会主席：要为中国可能带来的“极端情形”做好准备

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据德国编辑部网络报道，鉴于台海局势紧张，德国工业联合会（BDI）主席鲁斯武姆(Siegfried Russwurm)建议为中国带来的“极端情形”做好准备

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鉴于俄罗斯对乌克兰的攻击，中国对台湾的入侵似乎是一个现实的危险。在不断更换的德国政府的推动和鼓励下，德国公司已在中国投资了亿万美元。鉴于北京对台湾的威胁和台海紧张局势，德国工业界在与中国的交往中变得有所谨慎。

德国工业联合会主席鲁斯武姆认为，脱钩是没有意义的，但他呼吁企业仔细研究风险，减少对个别国家的依赖。他说，“俄罗斯对乌克兰的入侵告诉我们，我们需要为面对专制国家带来的极端情况做好准备。”这位前西门子经理表示：“即使在新体制竞争的背景下，我们也不应从根本上质疑与中国的经济关系。我们知道目前对来自台湾的半导体或对中国稀土的强烈依赖，我们必须增加我们的弹性。”

德国政府数十年来一直在推动与中国的交往。根据德国联邦银行的数据，到2020年底，德国公司在中国的投资已接近900亿欧元。自1975年1月基社盟领袖弗朗茨•约瑟夫•施特劳斯成为第一个飞往北京的人以来，德国高层政治家们已经对中国进行了一系列朝圣之旅。施特劳斯的一句名言是：“不应该用西方民主国家的标准来衡量中国。”社民党籍前总理施密特曾表示，“台湾与中国的统一实际上是不可避免的，尽管绝大多数台湾人反对合并。”基民盟籍前总理默克尔开启了德中两国政府磋商机制。

柏林墨卡托中国研究中心的专家巴尔奇（Bernhard Bartsch）表示，回过头来看，德国的许多中国政策似乎很幼稚，“但人们不应忘记，我们今天所面对的中国与十年前的不同“。他还说，在很长一段时间内，德国的政策对德国经济非常有利，但它造成了我们现在所面临的依赖性。

近年来，德国政府和欧盟一样，试图置身于中美之间日益紧张的关系之外。但中国最近在台湾周围进行的军事演习使台海紧张局势升级。巴尔奇认为，“中国领导人正在逐步改变台湾的现状。”“这主要是中国和美国两个大国之间的冲突，但整个世界都会受到冲突升级的影响，德国和欧洲也必须将此纳入他们的风险计算中。”他不认为军事冲突迫在眉睫。但欧洲应该清楚局势升级可能出现的后果。后果之一是中国正在对德国公司建立经济压力。“有很多中国在出现政治紧张局势时惩罚国家和公司的例子。”

说到底，鲁斯武姆提到的为“极端情形”做准备，指的是德国公司最好在中国攻击台湾的情况下采取预防措施。一旦远东战争爆发，与中国的经济关系可能陷入停滞。台湾芯片的交付也会如此。战争对全球经济会产生重大影响。

即使没有台湾冲突，与中国做生意也变得更加困难。鲁斯武姆谈到了在华业务的相当大的不对称性和不平等的竞争条件。德国和欧洲公司的商业环境已经变得更加政治化。派驻中国的员工生活条件明显恶化。这不仅是德国工业联合会负责人的消息。由于中国严厉的防疫措施，许多德国经理今年已经离开了中国。鲁斯武姆说，“所有这些都给长期前景带来负荷。