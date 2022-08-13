国际货币基金介入中国“一带一路 ”债务危机

中国/国际/一带一路

中共领导人习近平在海外力推的一带一路倡议则导致国际间的“烂尾“危机，西方国家批评这是债务陷阱外交，国际货币基金介入其中，以遏止危机蔓延。有分析指出，美国与盟友可能会持续以”债务问题“凸显向中国借贷的种种不利，或将成为”美中长期博弈“的过招之一。

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位于南亚的国家斯里兰卡今年4月惊爆510亿美元的债务违约后陷入一发不可收拾的政经混乱后，美国随即凸显中国是这个国家的最主要债权国，上月美国财政部长叶伦更呼吁北京重组与斯里兰卡的双边贷款，中美之间地缘政治的角力就全面展开。

报道称，上周非洲国家津巴布韦回绝一笔原已敲定但尚未支付高达16亿美元来自中国的借贷。但津巴布韦推掉这笔借贷后，中国同意展开债务重组，使得这个位于非洲南部的国家可望取得IMF提供的140亿美元纾困。2020年，津巴布韦成为疫情期间首个债务违约的非洲国家，当时曾还不了170亿美元的外债，当中包括30亿美元债券，另一非洲国家赞比亚也是因投入机场、公路与水力发电，而积欠中国约60亿美元。

香港南华早报英文版报道引述专家称，在国际货币基金组织收紧债务限额后，中国的“一带一路”贷款受到更多审查。文章指出，中国是发展中国家最大的双边债权国，但西方经常批评中国在贷款方面没有提供足够的透明度，但观察人士表示，国际货币基金组织更严格的债务监控正迫使借款人披露更多有关中国贷款的信息。

文章指出，专家表示，全球金融机构旨在防止主权债务困扰的新透明度要求开始对中国支持的“一带一路”基础设施项目产生影响。随着全球利率上升和对发展中国家债务风险的担忧不断升温，“可持续性”和“透明度”已成为国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行等组织的流行语。 前高级职员和分析师表示，传统上由美国和其他富裕的七国集团控制的国际机构正在推动借款人更多地披露信息，包括与中国的债务合同。

文章引述巴西经济学家卡努托（Otaviano Canuto）表示：“根据针对个别开发中国家的债务永续评估，IMF与世界银行评估，好几国正迈入无以为继的绝路，即因如此，两个组织建议有必要采取若干的债务重建措施。“

中央社报道，全球最贫穷的68国家在今年得还债528亿美元，中国就占了了1/4，尽管中国大手笔借贷建设融资，但不够透明的作风招致特别是美国的批评，指控中国以借贷恶搞“债务陷阱外交“。出自国际发展研究室AidData的报告指出，”若干指标“显示，当前IMF正施压借贷国揭露更多有关”一带一路“倡议的合约内容，尤其是可能使得与其他债权人更不易协调债务重组的条款与条件。

国际战略研究所（IISS）亚洲区执行长克莱布崔（James Crabtree）表示，针对如何才是资助基础建设与其他投资的最佳可行之道，美国与盟友可能会持续以“债务问题“凸显向中国借贷的种种不利，如此将成为”美中长期拚搏“的过招之一。