德国经济专家反对与中国贸易战

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台海局势继续紧张引发与中国贸易战的讨论。但德国多位经济专家反对制裁中国。

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德国电视二台就台海危机采访了经济学家Hans-Werner Sinn。这位慕尼黑Ifo经济研究所前所长对可能出现的欧中贸易战表示担忧。他明确拒绝对北京实施制裁，并说明了制裁会带来的后果。他说，贸易促使合作伙伴在冲突中不会过于气势汹汹。他还说，“我认为，道德上的贸易保护主义是危险的，因为它使个别国家相信它们是独立的，可以自己经营自己的业务。这会助长政治极端主义。保护主义会破坏作为大众繁荣源泉的劳动分工。”他还说，“要想在经济上不依赖中国很困难。中国太巨大，太有活力，太发达了。”“中国是世界上的一个力量因素，即使人们不喜欢它，它也应该受到相应的尊重。”他还说，在乌克兰战争过后，我们也应该将和俄罗斯的关系重新正常化。“世界贸易本身是促进和平的。我们继续需要它。”

就中国新疆人权问题，这位经济学家表示，这一类问题人们不应通过经济制裁来处理。“如果人们让贸易服从道德指令，那么，第三世界几乎没有一个国家是人们可以与之进行贸易的。太多国家有我们不喜欢的政治问题。”再者，“贸易制裁触及的是相关国家的普通公民，而不是其当权者。”“所以，我认为，经济制裁中国是错误的。人们必须将政治冲突与贸易分开。各国应避免采取禁令、威胁和其他直接措施。”

N-TV电视台采访了。汽车行业专家杜登霍夫 （Ferdinand Dudenhöffer）。这位被称为汽车教皇的专家警告人们不要采取短视行为。与中国冲突的后果“不可能由德国政府的一揽子援助计划来弥补，不管这些援助计划有多好。”世界将被分裂。而且“没有回头路可走”。就汽车而言，人们可以寻找新的销售市场。例如在美国，但美国不是一个增长市场，欧洲也很困难。今天，在中国每1000名居民约有110辆汽车，在美国有750辆。“汽车工业的未来是在亚洲。”“不是在日本，而是中国。除了中国外，还有印度、越南、印尼或泰国。除了中国，没有别的选择。”

他还说，前总理施密特曾说过，德国应该注意不要成为世界上的道义者。我们还必须与那些拥有其他系统的人共同生存。维族人问题很棘手，但美国也有关塔那摩。台湾是中国的一部分吗？这是一个很难回答的问题。中国国家主席说，我们的战略是“一个中国”。但佩洛西飞到台湾。在习近平自己的人民面前嘲笑他。这对中国人来说是很难咽下的事，这就是为什么他们的反应很强硬。但进入对峙的结果是大家一无所获。如果“对中国实行禁运，我们会失去很多。大众汽车用在中国赚到的钱来支付其在沃尔夫斯堡的员工和股东。难道我们想失去这一点吗？”“今天，75%的电动汽车电池单元来自中国。多个中国电池领军企业正在德国和欧洲建厂。我们真的应该切断这一联系，并寄希望于初创企业吗？”不光是是电池，德国还从中国进口技术。“通过合资和合作，我们可以更容易地解决危机。而不是每个人都关闭自己的边界，一方与美国联手，另一方与俄罗斯联手。”

杜登霍夫还说，去全球化是一种反常现象。从供应链灾难中学习并不意味着以巨大的成本在家门口生产一切。比如，丰田或宝马比奔驰或大众更好地渡过了危机，原因是通过多种采购方式建立了更好的采购系统。再者，欧盟委员会有很多计划都失败了。

杜登霍夫表示：如果对中国实行禁运，“那么，销售市场会崩溃，中国人可能会终止对外承诺，技术进口也会落入下风。德国政府提供最好的一揽子援助计划也无法修复这一点。世界会分裂，而且没有回头路可走。西方世界最终处于弱者地位的风险很高，权力平衡将被打破。”我们决不能危及合作，但我们也应让中国明确地看到，让危机升级给中国带来的损害会大于收益。