莫迪发表独立日讲话：印度要在2047年成为发达国家

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印度总理莫迪（Narendra Modī）8月15日在印度独立日当天发表纪念讲话，并提出要在2047年当印度庆祝独立100周年时，使该国成为发达国家的发展目标。

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莫迪周一在旧德里的红堡城墙上连续第9次举行升国旗仪式，并向全国讲话。回顾历史，莫迪在讲话中说：“这75年的旅程充满了起伏。在顺境和逆境的阴影中，我们的国人取得了各种成就；他们做出了努力，没有放弃。他们没有让这些决议消逝。诚然，数百年的殖民统治给印度和印度人的情感造成了深深的创伤，但人民是顽强的，充满激情的。也正因为如此，印度人在匮乏和诋毁的情况下，仍然成功地复兴了这个民族。当自由斗争进入最后阶段时，人们采取了一切措施来惊吓、失望和挫败这个国家。有人担心，独立后英国人离开后，国家会四分五裂，一盘散沙；人们会在内战中死去；印度会陷入黑暗时代。”

莫迪说：“但他们没有意识到这是印度的土壤。这个国家具有跨越世纪的无限潜力，其影响力甚至超过强大的统治者。正是由于这种巨大的能力和韧性，我们的国家尽管面临着无数的逆境，无论是粮食危机还是战争，但仍然强大起来了。我们挫败了恐怖主义活动对我们的挑战，这些活动杀害了我们无辜的同胞。我们经受了代理战争、自然灾害、成功和失败、希望和绝望，但在所有这些关头仍然毫不畏惧。但即使在这些糟糕的阶段中，印度也一直在不懈地进步。印度的多样性，别人曾经认为是印度的负担，现在证明是印度的无价之宝。是其力量的有力佐证。”

莫迪说：“世界没有认识到，印度有强大的文化和价值观的内在潜力，有深深嵌入头脑和灵魂的思想纽带；那就是——印度是民主之母。当那些心中涌动着民主的人带着决心和毅力前行时，这预示着世界上最强大的苏丹国的厄运。这个民主之母，我们的印度已经向所有人证明，我们拥有这种宝贵的力量。”

莫迪在讲话中提到：“兄弟姐妹们，如果我们继续美化我们在印度独立75周年的旅程，并不断自我祝贺，那么我们的梦想可能会被推得很远。因此，即使过去的75年是美好的，充满了各种挑战和部分未实现的梦想，然而今天当我们进入‘里程碑式成就’时，未来的25年对我们国家来说是非常重要的。这就是为什么今天我在谈论13亿同胞的力量，在红堡的城墙上见证他们的梦想和感受他们的决心时，我认为我们必须把注意力集中在未来25年的‘Panch Pran’（即未来发展的五项承诺）上。你们必须专注于你们的决心和力量。而我们必须承担起责任，在2047年国家庆祝独立100周年时，通过拥抱这些‘未来发展的五项承诺’来实现自由战士的所有梦想。”

莫迪说：“谈到‘未来发展的五项承诺’，第一个承诺是让国家以巨大的决心向前迈进。而这个大决心就是一个发达的印度；现在我们不应该满足于任何低于此的东西。巨大的决心! 第二个承诺是，在我们存在的任何地方，甚至在我们思想或习惯的最深处，都不应该有任何一丝的奴性。它应该被扼杀在那里。现在，几百年来的这种奴隶制百分之百地使我们受到束缚，迫使我们把自己的情感捆绑起来，在我们身上形成了扭曲的思维。我们必须把自己从奴隶制的思维定势中解放出来，这种思维定势在我们内部和周围的无数事物中都可以看到。这是我们的第二个承诺。”

莫迪说：“第三个承诺是，我们应该为我们的遗产和传统感到自豪。因为正是这种遗产在过去给印度带来了它的黄金时期。而正是这种遗产具有与生俱来的能力，能够随着时间的推移而改变自己。正是这种丰富的遗产超越了潮汐和时代的考验。它包容了新的事物。因此，我们应该为这种遗产感到自豪。同样重要的第四个承诺是统一和团结。在1.3亿同胞中，如果有和谐和友好的气氛，团结就会成为最强大的美德。”

莫迪说：“第五个承诺是公民的义务，即使是总理、首席部长也不能排除在其中，因为他们也是负责任的公民，对国家有责任。如果我们想实现未来25年的梦想，这种美德将是至关重要的生命力。”

莫迪在讲话中强调：“当我们在第76次独立的这个吉祥的早晨醒来时，我们必须决心在未来25年内使印度成为一个发达国家。今天的年轻人，所有20-22-25岁的人，我在这里看到的人将是独立百年辉煌庆典的见证者。那时你们将是50-55岁，这意味着你们生命中的这段黄金时期，这25-30年的年龄是实现印度梦想的时候。”

莫迪说：“朋友们，请宣誓并与我同行，在三色旗下宣誓，让我们都全力以赴地加入。这应该是我们的伟大决心，我的国家将成为一个发达国家，我们将在每个发展参数中发展以人为本的制度，我们将以每个人及其希望和愿望为中心。我们知道，当印度做出伟大的决议时，它也会执行这些决议。”