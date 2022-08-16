马斯克为中国国家网信办旗下杂志撰文

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特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）近日为中国国家网信办主管的杂志贡献了一篇专栏文章。他在网信办7月份官方杂志《中国网信》上分享了对科技如何改变人类未来的看法。

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据了解，由网信办主管、中国网络空间研究院主办的 《中国网信》杂志近日刊登了马斯克的署名文章，文章标题是《相信科技创造美好未来》。马斯克在文章中分享了对科技与人类愿景的一些思考。他表示，未来包括汽车、飞机、轮船在内的交通工具将实现全面电气化。电动火箭可能比较困难，但我们或许能够通过可持续能源来制造火箭中使用的推进剂。马斯克称，最终，世界经济将实现完全由可持续能源运转。

彭博社的报导指，马斯克的行为让人联想到脸书创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）和谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）过去几年针对中国官方的游说活动，当时美国的互联网公司都怀有与中国这个世界第二大经济体合作的愿望。马斯克目前还正在与推特公司进行法律斗争，他认为收购推特对维护言论自由至关重要，但随后从该交易中退出。

策纬咨询公司（Trivium China）科技政策研究主管谢弗（Kendra Schaefer）向彭博社表示：“马斯克正试图像当年扎克伯格和皮查伊那样走钢丝，但现在时代不一样了，试图和中国维持良好关系的科技业高管越来越清楚地意识到，最后的决定取决于中国法规，美国用户或美国政府。如果一年内马斯克没有因为与中国的关系而被叫去在国会作证，那我才会大跌眼镜。”

作为特斯拉CEO的马斯克周一在其个人推特发文称，特斯拉诞生至今，累计生产了300万辆电动车，此外在全部产量中，特斯拉在中国上海的工厂，产量超过了百万辆。马斯克在推文中写道：“恭喜上海超级工厂生产第100万辆电动车，特斯拉累计产量现在超过了300万辆。”

就在几周前，马斯克宣布特斯拉在加州弗里蒙特的工厂生产了第200万辆汽车。特斯拉在德克萨斯州奥斯汀和柏林也有新工厂，马斯克在6月份称这些工厂为“烧钱熔炉”。这家特斯拉的上海工厂于2018年开业，但在抗疫限制和零部件短缺的影响下，该工厂受到临时停工的困扰。

在去年9月以视频方式参加中国世界互联网大会，今年1月在新疆开设特斯拉汽车展厅后，马斯克一直因为与北京的良好关系及人权问题而受到西方舆论诟病。特斯拉中国的一名代表证实马斯克写了这篇文章，但拒绝进一步评论。

“我想尽我们所能，最大限度地利用技术来帮助实现人类的美好未来，”马斯克在文中写道。“为此，任何有助于可持续未来的领域都值得我们投资。”

马斯克在文章中称，《中国网信》就这篇文章向他伸出了邀约的橄榄枝。马斯克在文中谈到了他的业务，包括正在研究脑机接口的Neuralink Corp.，以及人形特斯拉机器人，该机器人的第一个原型将很快亮相。马斯克还向他的 “中国朋友们”致辞，并介绍了SpaceX公司设想在火星上创建一个自给自足的城市的任务。