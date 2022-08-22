朔尔茨访问加拿大 推进氢气合作

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据德国电视一台和德国广播电台报道，德国总理朔尔茨和经济部长兼副总理哈贝克于周一开始对加拿大进行访问，以推进双边贸易关系。朔尔茨突出了与加拿大在能源领域密切合作的重要性。

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朔尔茨和哈贝克于周一和加拿大总理特鲁多进行了会谈。社民党籍朔尔茨在会谈后表示，双方愿意加强贸易往来和能源合作。朔尔茨表示，德国和加拿大追求类似的价值观。两国将共同对抗气候变化，并在俄罗斯对乌克兰的战争面前捍卫民主。他说，两国准备以所有的可能性来支持被攻击的国家。

因乌克兰战争，德国正在紧急寻找能源供应商。朔尔茨总理强调说，在氢气方面，加拿大将“发挥非常，非常核心的作用。”他还与特鲁多总理讨论了液化天然气。他表示，在过渡时期，也需要液化天然气来减少对俄罗斯天然气的依赖。

加拿大也希望在短期内提供帮助。特鲁多承诺说，将审核跨大西洋出口液化天然气的问题。但围绕液化天然气的挑战之一是对基础设施的投资水平。他指出，到目前为止，加拿大东海岸的一些液化天然气接收站计划并不经济。但“我们正在研究所有其他选项，以在短期内帮助德国人和欧洲人。因为他们在即将到来的冬季面临着真正的挑战。”他还说，俄罗斯不应使用能源作为战争武器。

哈贝克在会前已经表示，双方会谈的目的是为未来建立一个能源伙伴关系。重点会放在所谓的绿色氢气上，这种氢气是在可再生能源的帮助下生产的。特别是在纽芬兰地区，有理想的风力条件。哈贝克说，德国拥有技术知识，也有大量的能源需求。

《法兰克福汇报》报道说，朔尔茨总理访问加拿大，是为了进一步减少对俄罗斯天然气的依赖。双方尤其希望在氢气经济方面进行更密切的合作。在访问结束前，双方将于周二签署氢气合作协议，目的是于2025年从加拿大获得氢气，以进一步取代化石能源。

N-TV电视台报道说：朔尔茨还赞扬了与加拿大在北溪 1 号天然气管道涡轮机纠纷中的合作。他说：“当然，俄罗斯正在试图分裂国际社会，还有那些结盟支持乌克兰的人。” 因此，加拿大帮忙让修理后的俄罗斯涡轮机可以返回是一件重要的事。 “这是一个重要的决定，因为它暴露了（俄罗斯总统）普京旨在分裂盟友，削弱对乌克兰的支持的战略。”

周二，两位德国领导人将参加在多伦多举行的德国-加拿大经济会议。此外，他们还将了解纽芬兰省新氢气技术的发展情况。

德国电视一台表示，朔尔茨总理是在访问好朋友。德国之声的印象是：两国领导人巧妙地掩饰了从加拿大短期内向欧洲输送能源面临的巨大障碍。