美国将于下月初主办“印太经济繁荣框架”部长级会议

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自华盛顿方面消息，美国贸易代表戴琪和美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）8月23日宣布，他们将于2022年9月8日至9日在加州洛杉矶共同主持“印太经济繁荣框架”（IPEF）部长级会议。

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美国贸易代表办公室的声明称：“第一次亲临现场的部长级会议建立在今年拜登总统正式启动IPEF前后与13个印太伙伴举行的建设性虚拟会议的基础上，以制定一个高标准和包容性的经济框架，推动经济活动和投资，促进可持续和包容性经济增长，并使整个地区的工人和消费者受益。”

声明称：“在部长级会议期间，戴大使和雷蒙多部长将召开部长会议，继续积极讨论（框架）四大支柱中的每一个支柱：贸易；供应链；清洁能源、去碳化和基础设施；以及税收和反贪污。”

声明称：“雷蒙多部长和戴大使最近在7月举行了一次虚拟部长级会议，重申了他们的集体目标，即与IPEF伙伴国家进行持续和强化的接触。他们于5月在日本正式启动后不久便举行了第一次虚拟部长级会议。戴大使还在6月举行了一次IPEF伙伴国部长的非正式会议。”

5月23日，美国总统拜登（Joe Biden）在日本东京正式启动“印太经济繁荣框架”（IPEF）。目前，“框架”有14个成员国，涵盖约25亿人口。