欧盟和东盟将于12月举行首次全面峰会拟商讨供应链合作

欧盟/东盟/经贸

据《日经亚洲》8月24日报导，欧盟和东盟将于12月举行首次由成员国国家领导人参加的峰会，讨论扩大贸易和基础设施合作，欧盟希望寻求加强与东盟的关系，并制衡俄罗斯和中国的影响。

广告 继续浏览后续

报导援引一名欧盟官员的话说，这一跨集团峰会将于12月14日在布鲁塞尔开幕。这两个集团之间的前几次峰会是由代表欧盟执行机构的欧委会主席和高级官员出席。这一次，东盟和欧盟成员国的国家元首和政府首脑将出席峰会。缅甸军头敏昂莱不太可能参加这次峰会，因为他的军政府与其他东盟成员国和欧盟的关系紧张。路透社曾于上月中旬报导了这一消息。

《日经亚洲》的报道指出，今年是欧盟的前身—欧洲经济共同体与东盟建立正式关系45周年。笼罩在这一时刻的是欧盟和俄罗斯之间的紧张关系加剧，以及受俄乌战争影响欧洲国家和中国之间的关系降温。由于这些原因，东盟在经济、外交和安全方面对欧洲具有更大的意义。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）8月4日在与东盟国家外长举行的部长级会议上说，欧盟致力于参与该地区的事务，并将东盟视为“战略伙伴”。

报导指，欧盟和东盟希望在12月的峰会上就发展供应链合作进行商议。新冠疫情使欧洲的医疗产品和汽车零部件的进口停滞不前，预计欧盟将为东南亚国家提供基础设施援助和经济合作协议。

欧盟还将鼓励东南亚在具有共同价值观的国家之间的“友岸外包”理念的基础上，为西方国家发挥供应链中的进一步作用。欧盟与东盟成员国新加坡和越南的自由贸易协定已经生效，同时希望加快与印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和泰国的类似谈判。

尽管欧盟正在考虑与整个东盟签订自由贸易协定，但欧盟以人权问题为由，对柬埔寨和缅甸实施了经济制裁。目前，欧盟专注于与东南亚国家达成双边贸易协议。

此外，在谈判被搁置近十年后，欧盟在6月重启了与印度的自由贸易协定谈判。欧盟已经与日本和韩国签署了自贸协定。联合国数据显示，欧盟和东盟去年的货物贸易额为2500亿美元。如果把东盟的所有10个成员国结合起来，东盟是欧盟的主要贸易伙伴之一，尽管总数字仍然低于2021年与中国、美国和俄罗斯的贸易往来。

一位欧盟高级官员称，欧盟至少须防止东南亚国家向中国和俄罗斯靠拢。欧盟将深化与东盟在南中国海的航行自由以及涵盖可用于军事目的的敏感技术的出口管制方面的合作。这些努力是基于欧盟在2021年通过的《欧盟印太合作战略》。法国和德国正在根据各自的印太战略向亚洲派遣军舰和战斗机。

据悉，欧盟还希望参加东亚峰会，其18个成员国是东盟10国以及日本、中国、韩国、澳大利亚、新西兰、印度、美国和俄罗斯。该框架作为一个论坛，讨论关键的区域和国际问题。