中美据报接近达成协议：允许美监管人员赴香港查中企审计记录

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据《华尔街日报》和英国《金融时报》等媒体8月25日报导，据熟悉此事的消息人士透露，美国和中国正在接近达成一项协议，允许美国会计监管机构前往香港审查在纽约上市的中国公司的审计记录，两国正朝着解决长达一年的僵局迈进。

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《华尔街日报》的报导称，这些消息人士说，北京的证券监管机构正在为在美国上市的中国公司及其会计师事务所作出安排，将其审计工作文件和其他数据从中国大陆转移到香港。他们补充说，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的监管人员随后将前往香港，对在美上市中国公司的审计人员及其记录进行现场检查。

消息人士说，中国证监会最近向一些会计师事务所和公司通报了这一计划，并补充说美国会计检查员可能最快于下个月抵达香港。他们说，只有当美方确定其可以完全接触到审计工作文件时，才能达成最终协议。中国证监会在回答《华尔街日报》的质询时说，没有任何相关信息可以披露。美国上市公司会计监督委员会拒绝发表评论。

本月早些时候，美国上市公司会计监督委员会主席威廉姆斯（Erica Williams）向《华尔街日报》表示，美国会计检查员和调查员准备在协议达成后前往检查中国公司的审计工作文件。威廉姆斯当时说：“我们的团队已经准备好了，行李也打包好了，随时可以出发——如果我们达成了协议，那么我们就可以实际彻底检验该协议，并确保我们在纸面上的协议实际上是可行的。”威廉姆斯补充说，如果有必要，她自己也准备去香港。

英国《金融时报》的报导指，据熟悉此事的人士介绍，香港的银行家们在本周早些时候被告知了一项可能的交易。与中国公司，包括百度、京东和拼多多的股票挂钩的美国存托凭证周二开始交易走高，这表明一项决议正在酝酿之中。不过，无法了解到有关潜在协议的其他信息以及可能的宣布时间，但美国上市公司会计监督委员会表示，任何协议都将包括美国对中国审计公司的全面准入。

根据美国2020年通过的《外国公司责任法》（HFCAA），在美上市公司必须要解决长期审计合规性的争议。根据该法案，如果在美上市外国公司连续三年无法让美国监管机构检查审计底稿，可能会被强制退市。报导指，超过200家在美国上市的中国公司正面临着从2024年初开始被赶出美国证券交易所的前景。