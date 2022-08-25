拜登签署行政命令启动实施《芯片法案》：减少对外国供应链关键技术的依赖

美国/经贸/科技

美国白宫8月25日发表声明宣布，拜登总统当天签署了一项行政命令旨在启动《2022年芯片与科学法案》（以下称《芯片法案》）这项总额达2800亿美元的法律的全面实施，以促进发展美国国内的芯片制造和科学研究。

广告 继续浏览后续

据美国有线电视新闻（CNN）报导，拜登在签署《芯片法案》使其正式成为法律的两周后，又签署了这一最新的行政命令。此举反映了美国政府高层官员的紧迫感，以及对未来重大任务的理解，因为他们正在继续努力应对关键的半导体行业生产过度集中所带来的严重风险。

拜登周四通过白宫的声明表示：“《芯片法案》将进行变革性投资，以恢复和促进我国在半导体研究、开发和制造方面的领先地位。这些投资将加强我们国家的制造业和工业基础；在建筑、制造和维护方面创造高薪、高技能的工作；在全国范围内催化区域经济发展；加强美国的技术领导地位；并减少我们对来自中国和其他脆弱或过度集中的外国供应链的关键技术的依赖。”

拜登强调：“实现这些目标将需要我的政府与州、地方、部落和领土政府；私营部门；高等教育机构；劳动力发展组织；工会和其他工人组织；以及盟国和伙伴国合作，有效地实施该法律。”

白宫国家经济委员会主任布莱恩·迪斯(（Brian Deese）在一份声明中说，该行政命令“表明我们正在迅速执行总统对21世纪美国工业战略的设想”。他表示：“《芯片法案》将确保美国制造商的关键供应链，并加固脆弱性，以降低家庭成本，加强我们的国家和经济安全。”

据悉，该行政命令将建立一个由16名成员组成的“芯片执行指导委员会”，由拜登的国家安全和经济团队中的内阁部长和白宫高级官员组成。该委员会将由上文提到的迪斯、美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）和白宫科技政策办公室代理主任纳尔逊（Alondra Nelson）共同担任主席。

该行政命令还详细说明拜登政府在《芯片法案》的实施过程中所确定的六个优先事项，包括保护纳税人的资源，确保对资金接受者采取强有力的合规和问责措施；确保在微电子领域的长期领导地位，包括建立一个充满活力的微电子研究和创新合作网络，以使美国在关键行业的长期领导地位；催化私营部门的投资，包括通过降低风险和最大限度地扩大对生产、突破性技术以及工人和劳动力发展的大规模私人投资等内容。

此外，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在一份声明中说：“我们将尽可能迅速地调拨这些资金，同时也确保执行尽职调查所需的时间。”她此前在敦促美国国会的议员们通过该法案而扮演了重要的角色，也是新设立的指导委员会的成员。雷蒙多说：“这项计划旨在成为对美国长期经济和国家安全的投资，我们将采取必要的步骤，确保其成功。”

美国商务部还专门推出了一个网站“CHIPS.gov”（芯片.gov），将为该计划的实施提供关键信息。雷蒙多表示：“我们致力于一个透明和公平的过程，CHIPS.gov将是一个重要的渠道，我们通过它与公众沟通《芯片》计划的举措。”

雷蒙多说：“商务部已经为《芯片法案》的通过准备了几个月，我们很高兴能够开始实施这套对美国创新、研发和半导体制造的历史性投资。”