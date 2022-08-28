国际油价有利刚果(布)财政

RFI采访 / 非洲经济

在乌克兰境内的战事持续化的大背景下，国际原料和原油价格居高不下，对部分国家而言是有利有弊。位于非洲赤道、濒临大西洋的刚果共和国（Congo-Brazzaville）当前就是如此境况。尽管，欧洲境内战事的后果在该国造成新的社会问题，但那作为一个产油国，石油收入增加使得国家财政状况得以改善。布拉柴维尔当局开始着手偿还其此前欠下的巨额内债。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)在近日播出节目中的最新话题之一。

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本台RFI法文网2022年08月23日星期二在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）通讯员罗伊西雅（Loïcia Martia）发回的一篇采访报道，介绍石油资源为刚果共和国带了巨额财政收入。布拉柴维尔当局开始偿还其所欠下的部分内债。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[Les cours du pétrole permettent à Brazzaville de rembourser une partie de la dette intérieure]。换作中文可译为：[石油价格使得布拉柴维尔得以偿还部分内债]。下面是简介以供分享。

刚果（布）开始着手偿还内债 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先指出，刚果（布）当局在国内企业中的名声欠佳。因为，它要不赖债，要不迟迟才支付拖欠款。但这种情形可能将得到改善，由于石油价格的攀升，国家财政收入大幅增多了。布拉柴维尔当局开始偿还其所欠下的部分巨额内债。这一轮还款金额估计为10亿非洲法郎（francs CFA），相当于150万欧元，涉及204位债权人。

刚果（布）官员解释还款程序 -

本台法广RFI这篇法文报导提到，据刚果偿债基金(CCA)总监解释的还款程序，每位债权人需提交要求付款的文件，行政部门则将负责准备划账的文件。这笔钱将首先拨入国库，然后经中央银行转进每位债权人的账户。

刚果（布）内债偿还设有条件 -

本台法广RFI法文网的这篇报导指出，得到刚果共和国当局审计核实认可的内债总额近5000亿非洲法郎（francs CFA），相当于7亿多欧元。要求还款，还需符合许多条件，其中包括经营者要在税务上和社保上符合规范。刚果共和国的雇主协会Copeco希望当局的还债行动最终将是以支付大额债权人圆满结束。

RFI Image Archive / Congo Brazzaville : le règlement des arriérés des créances des entrepreneurs est l’une des exigences du Fonds monétaire international (FMI) avec qui le Congo a conclu en 2022 un accord de trois ans au titre de la Facilité élargi de crédit. Ici, le Palais du Parlement du Congo-Brazzaville (G) Logo et le Batiment du FMI (D) (Illustration). RFI / Montage

刚果（布）承诺国际货币基金 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇采访报道最后提到，国际货币基金组织（FMI）在今年与布拉柴维尔达成了一项为期三年的信贷便利协议。而刚果共和国当局应支付其拖欠企业家的债务，被国际货币基金组织列入了这一协议内容。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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