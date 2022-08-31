美国要求AMD和NVIDIA公司停止向中国出口顶级人工智能芯片

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据路透社报导，美国芯片设计商NVIDIA公司（中国大陆译为英伟达）8月31日表示，美国官员已命令其停止向中国出口用于人工智能工作的两种顶级计算芯片，这阻碍了该公司的一项在本季度高达4亿美元销售额的业务。此外，美国AMD半导体（超微半导体）公司的一位发言人当天也表示，美国官员已经通知该公司停止向中国出口其顶级人工智能芯片。

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NVIDIA公司表示，这项禁令影响了其旨在加速机器学习任务的A100和H100芯片，可能会干扰H100的开发完成，即该公司今年早些时候宣布的旗舰芯片。这一披露使NVIDIA公司的股价在纳斯达克盘后交易中下跌约3%。

报导指，这一宣布预示着美中两国之间的技术紧张关系出现了重大升级。如果没有NVIDIA及其竞争对手AMD等公司的美国芯片，中国的机构将无法经济有效地进行用于图像和语音识别等许多任务的先进计算。

据AMD公司的一位发言人称，美国官员已经告诉该公司停止向中国出口其顶级人工智能芯片。AMD公司称，新的许可要求阻止了其MI250芯片运往中国，但该公司认为其MI100芯片不受新要求的影响。AMD公司表示，不认为新规定会对其业务产生实质性影响。

AMD纳斯达克股价在盘后交易中下跌了2%，此前竞争对手NVIDIA公司称，美国政府的新规则可能使其损失高达4亿美元的销售额。