rfi采访 / 非洲与法国

法兰西雇主协会（MEDEF）为期两天的的2022年暑期大学（Université d'été）于本周初在巴黎16区的隆尚跑马场（Hippodrome de Longchamp）召开。作为特邀嘉宾，非洲有多位国家元首和政府首脑来到法国首都参加本次法国企业家年会并发言。为吸引法国投资者，贝宁总统表示，可出售比中国更便宜的优质电力。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周现场实地报导内容的之一。

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本台RFI法文网2022年08月31日星期三在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）发自2022年法国雇主协会（MEDEF）暑期大学现场的一篇实地报导。内容有关部分非洲国家领袖为吸引法国投资者在这一年会上的发言录音片段。

这一法文专栏报导的原标题为：[Au Medef, les dirigeants africains tentent de séduire les investisseurs français]。换作中文可译为：[在Medef，非洲领袖尝试吸引法国投资者]。下面是简介以供分享。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报导首先指出，法国雇主协会（MEDEF）于本周一和周二举行的2022年暑期大学主题为[会晤法兰西的企业家们]（Rencontre des entrepreneurs de France）。依照传统，这一年会总是有外宾受邀。今年的非洲特邀嘉宾是贝宁和突尼斯。贝宁总统帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）和突尼斯女总理娜杰拉•布登夫人（Mme Najla Bouden）分别发表演讲，以期说服法国企业家前往投资。本台法广RFI记者传回了这两位非洲国家领袖的发言录音片段。

贝宁总统谈基础设施的建设 -

塔隆总统说，贝宁正在成为非洲的绿洲，已经解决了港口、机场、公路及能源的基础设施问题。如今来贝宁投资，可享有优质电力，并有可能达成一项价格协议。可能出售的电力比中国还价廉。

突尼斯女总理赞国家的稳定 -

突尼斯女总理的发言则围绕称赞其国家稳定。她说突尼斯电力很好，人力资源更佳。未来的发展注重创新、创业和初创企业。

RFI Image Archive / FrancAfrique : la Première ministre tunisienne Najla Bouden a été reçue le mardi 30.08.2022 à Paris par son homologue française, Elisabeth Borne. Ici, le président tunisien Kais Saied s'entretient avec la cheffe du gouvernment Najla Bouden Ramadhane, mercredi 29 septembre 2021 à Tunis. (illustration) © AP - Slim Abid / RFI Image Archive

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇采访报道最后提到，非洲领袖们来到巴黎，主要是为了传递一种信息。非洲需要投资，也需要伙伴们的介入，以超越因全球通货膨胀主义危机所带来的金融困难。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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