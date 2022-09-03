美国贸易代表办公室：将继续复审对华关税，关税行动没有终止

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据彭博社报导，美国贸易代表办公室（USTR）周五表示，因收到数百份来自美国国内行业代表要求保留对中国输美商品征收关税的请求，因此决定予以延长，接下来将进行复审程序，“关税行动没有终止”。

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美国贸易代表办公室当天通过声明表示，在政府收到受益于对华商品关税的其国内行业代表的正式请求后，关税将继续实施。报导指，该办公室在5月份打开了征求意见的窗口，并收到了数百份要求保留关税的请求。

美国法律规定，关税在征收四年后自动失效，除非美国贸易代表办公室收到受益人提出的继续征收关税的请求，并对其有效性和后果进行分析。2018年7月6日，美国前总统特朗普首次对价值340亿美元的中国进口商品加征25%关税。

声明写道：“今天，美国贸易代表办公室证实，在对中国与技术转让、知识产权和创新有关的行为、政策和做法的301条款调查中，受益于关税行动的（美国）国内产业代表要求继续征收关税。因此，按照法规的要求，关税在其四年的周年纪念日没有到期，美国贸易代表处将按照法规的规定进行下一步的工作。”该部门称，关于四年复审过程中的下一步细节将在随后的通知中列出。

声明回顾指：“2022年5月，美国贸易代表办公室开始了法定的四年程序，通知受益于关税行动的（美国）国内产业的代表，这些行动可能终止，并通知代表有机会要求继续。由于收到了继续执行的请求，关税行动没有终止，美国贸易代表办公室将对关税行动进行复审。”

此前，美国贸易代表办公室5月3日宣布，四年前依据“301调查”结果对中国输美商品加征关税的一项行动将于今年7月6日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。依照法律规定，行业代表可在7月6日之前向该办公室申请维持加征的关税。该办公室会依据申请对相关关税进行复审，复审期间将维持这些关税。

据彭博社报导，美国贸易代表办公室的官员匿名表示，继续征收关税对应的是《1974年贸易法》第301条款，即时任总统特朗普用来从2018年7月开始征收关税的立法，并没有表明拜登总统将如何决定对关税的单独评估。

美国贸易代表办公室总法律顾问葛蕾塔（Greta Peisch）在5月表示，美国对超过3000亿美元中国进口商品的关税评估可能将需要几个月的时间，但一些商品关税的撤销或调整可能在评估结束前落实。

美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)上月曾告诉媒体称，拜登总统几个月来一直在考虑如何处理特朗普政府征收的对华关税，并正在权衡他的选择。