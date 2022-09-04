德国大众新任董事长：将保留新疆工厂，事关价值观传播

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德国大众集团新任董事长奥博穆（Oliver Blume）日前就其出任在全球范围内雇有67万员工，年营业额达到2500亿欧元的汽车业巨头主管的多方面问题接受了《星期日图片报》的专访。奥博穆表示，大众集团在过去几十年来在中国市场取得巨大成功，“未来将继续在那里保持强势”。尽管联合国报告指控新疆存在严重侵犯人权现象，但奥博穆表示，仍希望保留当地的大众汽车工厂。

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奥博穆在采访中提及，他此前已经为大众集团的四个品牌奥迪、西亚特、大众和保时捷工作，这是一个“巨大的优势”。大众汽车集团监事会于今年7月宣布，任命保时捷CEO奥博穆为集团新任董事长，接替赫伯特·迪斯（Herbert Diess）。奥博穆自9月1日起接任，并担任大众集团董事长一职。奥博穆也成为了过去7年中该集团的第四位董事长。

现年54岁的奥博穆表示：“我有一个庞大的（人际）网络，我完全知道大众汽车的优势和劣势。这就是为什么我不需要100天的熟悉期。周四，我们立即开始加速前进”。奥博穆强调，他上任并不是为了裁员，“对我来说，从产品开始是很重要的”。

关于大众集团对中国市场的依赖，奥博穆说：“我们在中国有非常成功的几十年。而且我们今后将继续在那里保持强势。这就是为什么我们要投资于创新技术”。对他来说，重要的是在该集团所有三个主要的销售市场——欧洲、北美和中国都表现良好。

尽管联合国人权高专办在近日发布的新疆人权报告中，认为针对维吾尔族和“其他主要以穆斯林为主的社区”存在“严重侵犯人权行为”，但奥博穆仍希望保留在那里的大众汽车工厂。

奥博穆说：“这涉及到将我们的价值观带向世界，也带到中国，带到维吾尔地区。”他还强调，大众汽车为新疆人民提供了“安全、相对高薪的工作岗位”。据悉，德国大众与中国国企上汽集团的合资企业“上汽大众”从2013年起在新疆设厂生产。奥博穆的前任赫伯特·迪斯今年5月在接受德国《商报》采访时亦曾表示，大众集团将继续经营在新疆的工厂。