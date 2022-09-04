拜登政府据报考虑限制美企投资中国科技企业

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据彭博社9月3日引述知情人士的话报导，在美中关系日益紧张的情况下，拜登政府正在考虑通过发布行政命令，限制美国企业对中国科技公司的投资。

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报导指，其中一名知情人士周五介绍称，正在酝酿的投资限制措施可能会以行政命令的形式出台，并由拜登在未来数月内签署。消息人士补充说，拜登政府还可能会对在美国广受欢迎的抖音国际版TikTok采取个别动作，但不会立即采取行动。据悉，或将涉及限制中国互联网公司收集美国公民数据。

知情人士说，美国商务部可能会对用于人工智能计算的芯片施加进一步限制。另一名知情人士指出，与此同时，白宫正在与美国国会讨论立法，要求美国企业在可能投资特定中国产业之前，必须事先通报。该知情人士称，正在讨论的方案中包括建立一个体制，使美国政府有权直接阻止投资。

知情人士表示，通过行政命令限制美国企业投资中国科技企业的设想是更广泛战略的一部分。美国近日限制了对中俄的高端人工智能芯片产品出口。拜登8月还签署了《2022年芯片与科学法案》，其中包括约520亿美元用于支持美国国内半导体研究和生产。

白宫周五晚拒绝发表评论。TikTok方面没有立即回应彭博社的评论请求。