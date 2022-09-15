拜登签署行政命令强化审查外国对美科技及供应链领域投资

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据《华尔街日报》报导，拜登政府正在命令一个负责筛选外国投资的国家安全风险管理机构加强对可能使竞争对手获得关键技术，或可能危及供应链和美国敏感数据的交易的审查。政府官员说，拜登总统9月15日签署的一项行政命令并没有扩大相关的美国外国投资委员会（CFIUS）的权限，而是旨在加强该委员会对政府优先事项的关注，并向企业表明可能值得加强审查的交易类型。

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白宫在对该行政命令的解释中说，周四的行政命令侧重于在美国的外国投资，旨在“确保美国外国投资委员会仍然是当下和未来打击这些威胁的有效工具”。白宫发表的相关声明所提到的一个特别关注的问题是供应链的安全，以及一项投资是否可能使一个外国实体控制关键的制造能力、矿产资源或技术。

报导称，虽然该行政命令没有单独列出特定的外国国家，但白宫对采取这一措施的解释提到了来自“竞争对手或敌国”的外国投资者带来的风险。其具体内容——保护供应链、美国人的数据以及半导体、人工智能和生物技术等技术，是拜登政府和其他美国官员近年来对中国投资和间谍活动提出关切的领域。

一名拜登政府高级官员周三就该行政命令向媒体介绍称：“从拜登政府的角度来看，认为这是一个重要的发展。明天，总统将签署自美国外国投资委员会1975年成立以来的第一个总统行政命令，就国家安全风险提供正式的总统指示，从政府的角度来看，这些风险对美国外国投资委员会在评估外国投资者在美国这里进行投资的交易是非常重要的。”

这名官员补充说：“该行政命令将外国投资的审查集中在拜登-哈里斯政府的优先事项中，包括供应链的韧性，保护美国的敏感数据，以及保持美国的技术领先地位，最终确保我们的国家安全工具以相互加强的方式部署。”

这名官员强调“我们相信外国投资是支持美国工人、企业和美国经济增长的关键”，美国欢迎外国投资后，并补充说“但是，政府也知道，拜登总统也知道，一些国家利用我们开放的投资生态系统，以直接违背我们的价值观和利益的方式，推进他们自己的国家安全优先事项。而这项新的行政命令是我们政府为保持美国经济和技术领先地位以保护我们的国家安全所做的更广泛努力的一个关键部分。”

另一名拜登政府官员就其内容介绍称：“首先，这一行政命令阐述了两个现有的法定因素：技术领先，在此具体列举了一些优先的新兴和关键技术，如半导体、量子技术、生物技术和人工智能，以及供应链的考虑，在此承认我们从过去几年的经验和政府的相关努力，以解决国防工业基地内外的关键供应链的供应需求-韧性。”

该官员补充说：“其次，这一行政命令还确定了三个额外的因素供美国外国投资委员会考虑。这些因素是：第一，行业投资的总体趋势，所以在这里承认，随着时间的推移，一系列的交易可以增加系统的脆弱性，可能会导致一个特定的覆盖交易引起国家安全风险。第二，审查交易时要注意外国投资者的网络安全能力和国内实体的网络安全做法。第三，与美国敏感数据有关的风险，向行业提供澄清和信号，即技术和大数据的进步破坏了识别或匿名数据的概念。”

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）当天发表声明称，拜登签署的这一行政命令阐述并扩展了美国外国投资委员会在审查交易的国家安全风险时考虑的现有因素清单，并描述了关键领域的潜在国家安全影响。

耶伦提及：“除其他事项外，行政命令列举了供应链韧性和美国技术领先地位面临越来越大的国家安全风险的部门——包括微电子、人工智能、生物技术、先进清洁能源和关键材料。行政命令还指示美国外国投资委员会考虑其正在审查的交易是否牵涉到与总体行业投资趋势、网络安全和美国人的敏感数据有关的具体国家安全风险。”

身兼该委员会主席的耶伦表示：“拜登总统的行政命令强调了美国外国投资委员会对几个关键领域的国家安全风险的日益关注，并使委员会更加关注保护美国的国家安全，同时保持美国的开放投资政策。”

耶伦称：“加强我们的供应链和保护免受外国威胁增强了我们的国家安全，这项行政命令强调了美国外国投资委员会在这项工作中的重要作用。它还重申了美国外国投资委员会的使命，即保护美国的技术领导地位和我们公民的敏感数据安全，使其免受新出现的威胁。”

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