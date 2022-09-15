SEC主席：美方检查员将于下周开始审查中概股审计工作底稿

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美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）9月15日在出席国会参议院听证会时表示，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的检查人员正准备前往香港，开始审查在美上市的中国公司的审计文件。该委员会是一个由美国国会创建的非营利组织，由美国证券交易委员会监督。据悉，美国监管机构可以在11月底感恩节前知道中方是否遵守了中美之前达成的中概股审计监管合作协议。

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据《华尔街日报》报导，詹斯勒周四向参议院银行委员会的议员们表示，美方的检查人员预计将于周五出发，并于下周开始工作。这一过程将需要8至10周的时间。詹斯勒说：“所以我们可能会在感恩节或12月初左右知道。”

中美两国政府上月就美国会计监管机构检查设在中国的审计机构相关事宜达成协议，为未来一个长达数月的程序奠定了基础，这一程序可能会避免许多中国公司被从美国证券交易所摘牌。根据该协议，美国上市公司会计监管委员会的检查人员将可前往香港或中国内地进行检查。

上个月签署协议时，美国上市公司会计监督委员会的官员表示，该协议承诺“完全可以查阅审计工作文件、审计人员和其他我们所需的信息，以检查和调查我们选择的任何公司，没有任何漏洞和例外。”

中国此前曾以国家安全为由，拒绝美国监管机构例行查阅中国公司的审计底稿。但有别于官员们之前的说法，中国证监会随后表示，审计底稿通常不包括国家秘密、个人隐私或企业底层数据等敏感信息。

美国官员对这一基调的改变表示欢迎，但对中方是否会贯彻执行协议表示质疑。詹斯勒当天在听证会上提及：“我不知道中方是否会遵守”，尽管他说中国财政部的官员在视频通话中直接告诉他，中方打算遵守协议。

詹斯勒说：“这很清楚：工作文件中没有经过编辑，从美国上市公司会计监督委员会需要的人那里获取证词，他们可以继续与我们分享信息，他们可以选择他们想查看的任何公司。”

当外界得知中美达成该协议的消息后，詹斯勒通过声明表示，“只有当美国上市公司会计监督委员会能够真正、全面地检查和调查中国审计机构时，这项协议才会有意义。否则，大约200家总部设在中国的发行人如果继续使用这些审计机构，其证券在美交易将被禁止。”

此前，美国《外国公司问责法》在2020年12月成为法律后，随着美国证券交易委员会和美国审计监管机构公众公司会计监督委员会之后推动有关规定的实施，中概股面临因中国审计机构连续三年不能接受美国监管机构完全检查和调查而大规模退市的风险。

美国国会的一些议员们则提议将不合规公司面临退市的时间从现行法律规定的三年缩短到两年。在周四的听证会上被问及该计划时，詹斯勒说他支持这一改变，因为“它将继续具有正确的杠杆作用”。詹斯勒称：“即使中国当局和中国监管机构今年允许合规，明年呢？”

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