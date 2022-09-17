地缘政治紧张 德国欧宝汽车公司暂缓中国市场扩张计划

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据德国《商报》周五引述三位内部人士的话报导，由于北京与美国和欧盟之间的地缘政治紧张局势，德国汽车制造商欧宝(Opel)已中止该公司去年7月宣布进入中国市场的计划。不过，欧宝公司发言人以全球汽车业当前面临的多重挑战为由，证实公司确已作出这一决定。

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欧宝公司在一份声明中说，“目前汽车行业面临的挑战”意味着该汽车制造商不得不专注于其他优先事项。自新冠疫情爆发以来，全球汽车行业一直在与持续的挑战作斗争，特别是在半导体供应方面，这导致了汽车制造商的生产停顿。

这家隶属于跨国汽车制造商斯特兰蒂斯集团的企业表示：“考虑到这一点，并考虑到产生真正影响所需的数量，欧宝已经暂时搁置了进入中国市场的计划。”

《商报》提及，中国严格的“动态清零”政策导致了大规模的封城措施，而台海近来的紧张局势也使欧宝“难以”进入中国这个主要的汽车市场。

此前，德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）13日在接受路透社采访时表示，德国政府正在制定新的对华贸易政策，以降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。他称：“从这一点上就可以看出来德国不再那么天真了”。

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