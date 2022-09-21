中国欧盟商会谴责中国清零“不灵活”且“不一致” 令75%欧洲公司受害

欧中贸易

法新社北京消息称，欧盟商会周三（9月21日）谴责中国“不灵活”的清零政策及其“不一致”，对在华四分之三的欧洲公司产生了负面影响。

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法新社说，中国是最后一个继续保留严格封控手段来对抗新冠病毒的主要经济体，即：对检测呈阳性的人进行隔离、有针对性的限制，或是全面和强制性的核酸检测。

但这项政策对经济产生了严重影响，许多企业意外关闭，旅游业萧条，工厂闲置，生产链严重中断。

因此，根据位在北京的欧盟商会的年度调查显示，中国为追求零病毒制定的措施及其引起的“巨大不确定性”是欧洲公司在中国的首要担忧。

面对中国“不灵活且实施不一致”的清零政策，欧盟商会遗憾地表示说：“只要存在限制的威胁，那里的商业环境将仍然不可预测。”

这种情况现在导致 23% 的接受调查的欧洲公司考虑在中国境外投资，欧盟商会的研究指出，这一百分比是 10 年来的最高水平。

欧盟商会警告说，中国拥有巨大的增长潜力和无与伦比的生产链，但“欧洲公司在华发展的承诺，不能被当局视为理所当然”。

法新社指出，自 2020 年以来，中国的边界几乎完全关闭，这严重限制了与外国人的社交互动以及家庭团聚。

欧盟商会警告说：“如果中国坚持走这条路，商业环境将继续变得更加复杂”，这将加速在华欧洲公民的“外流”。

据报道，中国 6 月将入境旅客的强制隔离时间从 21 天缩短至 10 天。但飞往中国的航班数量少，票价高昂，仍然是旅行的主要障碍。

中国国家主席习近平坚决捍卫的清零战略，越来越受到商界的质疑，国际企业人士对限制对活动构成的威胁感到震惊。

“目前，意识形态战胜了经济”，欧盟商会感叹道。

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