丰田汽车宣布将退出在俄罗斯生产业务

日本/俄罗斯/经贸

日本丰田汽车公司9月23日宣布，将结束位于俄罗斯圣彼得堡工厂的生产业务。这意味着丰田将退出在俄罗斯生产。俄罗斯开始入侵乌克兰后的今年3月，该公司以零部件采购困难为由暂停了工厂的运转。据称，照此以往将无法做到丰田汽车所希望的产品制造，对于当地员工将提供最大程度的支援。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，这是首次获悉日本汽车巨头退出在俄生产的方针。日产汽车此前表示圣彼得堡的工厂停工至9月底，但已决定把停工期延长至12月底。

丰田汽车周五表示：“在此期间，我们充分保留了劳动力，并确保在情况允许的情况下，我们的工厂准备好重新开始生产。然而，六个月后，我们还未能恢复正常的生产活动，也没有看到未来可以重新恢复的迹象。”

丰田汽车提出：“我们现在必须采取行动，保护我们的前辈建立起来的价值观和原则，并有信心将它们传递给下一代。”此外，该公司介绍称，其在莫斯科的业务需要进行优化和重组，以服务俄罗斯现有的丰田(Toyota)和雷克萨斯(Lexus)客户。

丰田汽车执行董事长田准在线接受媒体采访称：“为对员工进行妥善支援等，在（还有资金的）这个时机做出了判断。”他表示不会转让业务。长田准指出，莫斯科的据点将在缩小规模的基础上重组，维护保养服务将继续。丰田汽车在俄业务为工厂和莫斯科销售据点合计约有2350名员工。

据塔斯社报导，俄罗斯联邦工业和贸易部介绍称，丰田汽车会履行对员工的社会责任进行金钱补偿，包括高档车品牌“雷克萨斯”在内，丰田车的售后服务和对销售店的支援也将继续。据称，俄政府正和圣彼得堡市探讨丰田汽车退出后工厂旧址的利用方法。

据了解，丰田汽车在俄罗斯工厂生产轿车“凯美瑞”和SUV“RAV4”。2007年开始本地化生产，2021年生产了约8万辆汽车。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅