戴姆勒在中国扩张：启动卡车生产

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据德国电视一台报道，尽管政治局势紧张，戴姆勒卡车公司还是在中国继续扩张。该公司首次在中国为中国市场建造梅赛德斯-奔驰卡车。戴姆勒卡车制造商希望籍此在不断增长的市场中找到自己的位置。

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戴姆勒卡车公司于周五启动了Actros卡车在中国本地的生产。生产将在北京北部怀柔与中国制造商福田汽车的合资企业中进行。

据总部位于斯图加特的戴姆勒集团介绍，Actros是梅赛德斯-奔驰长途卡车的旗舰产品，到目前为止只向中国少量出口，成本因此比在本地生产的成本相应要高。

戴姆勒卡车公司一位发言人向德国电视一台表示，通过在当地生产戴姆勒卡车，公司希望能够以较便宜的价格提供卡车，从而增加销量。

戴姆勒卡车公司亚洲区负责人和董事会成员卡尔德鹏(Karl Deppen)强调说，“中国是世界上最大的重重卡市场，有相当大的增长潜力。”

中国问题专家多丽丝费舍尔（Doris Fisher）认为，象戴姆勒卡车这样具有国际地位的公司，如果不在重要的中国市场上出现，就会损害自己。

由于中国距离遥远，对卡车的运输需求相当大。国内的长途连接和高速公路网已经扩大，道路也得到了改善。

费舍尔还表示，即使德国政府考虑重新审视其中国政策，但如何在中国市场上定位仍然是由公司决定的。鉴于新冠疫情造成的供应链问题，本地生产甚至可以提供优势。

十年前，戴姆勒卡车公司开始在中国创业。该卡车控股公司和福田汽车的合资企业，以北京福田戴姆勒汽车公司的名称（BFDA）进行运作。这家成立于2012年的合资企业联合制造了福田欧曼卡车。

新工厂将生产Actros的两个产品系列。它们完全是柴油动力车，不是电动车。新车预计将于今年11月开始向中国客户交付。

德国《商报》报道说，戴姆勒和合资伙伴福田汽车为新工厂生产设施投资了约5亿欧元，设施占地超过40万平方米。戴姆勒卡车进军中国是一场昂贵的闯荡。

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