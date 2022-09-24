苹果手机采用中国芯片，美两党议员要求严查

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媒体报道苹果公司已将中国长江存储纳入新款iPhone 14手机芯片供应商名单。《华盛顿邮报》称，美国国会民主、共和两党议员警告苹果公司，若执意与中国芯片企业合作，将面临政府的严格审查；两党参议员已要求情报部门，评估苹果iPhone手机采用长江存储芯片对美国的国安威胁。

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以国会参议院情报委员会副主席卢比奥（Marco Antonio Rubio）为首的议员，联名致函美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）指出：“针对苹果公司近期将向中华人民共和国国营制造商长江存储采购3D NAND存储器芯片的可能性，我们想表达我们的极度忧虑。”信函指出，若苹果推动这项计划，将对苹果帮助塑造的全球数位供应链带来庞大的隐私与安全弱点。

信函敦促海恩斯考量苹果公司的行为可能造成的经济和国安后果，包括中共如何利用长江储存来支援本土芯片业取代美国和盟国的半导体制造商，以及长江存储在帮助华为等其他中国大陆企业的角色。这些议员们7月已敦促商务部长雷蒙多把长江存储纳入出口黑名单。

参与签署这封信函的参议员包括民主党籍参议院多数党领袖舒默（Charles E. Schumer）和民主党籍参议院情报委员会主席华纳（Mark R. Warner），和共和党籍委员会成员柯宁（John Cornyn）。

苹果公司拒绝对国会议员的这封信函发表评论。该公司21日向《华盛顿邮报》重申，不打算在中国以外地区销售的iPhone手机采用长江存储的芯片，但美国国会议员担心，这些手机最终可能销往全球市场。

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