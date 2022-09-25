德国《商报》：中国正在走向衰败

德国/中国/经济

中国的位置在哪里？这是德国媒体关注的话题。

广告 继续浏览后续

德国《商报》认为，中国正在走向衰败。中国是全球经济巨大增长动力的时代已经过去了，至少在目前是如此。世界上最有活力的经济区域仍可在亚洲找到，但远离中国共产党的统治。蓬勃发展的是民主国家印度、印尼、孟加拉国、马来西亚和菲律宾，这五个国家目前正在实现5-7%的增长率。而中国则在为2022年突破3%的增长而奋斗。在这个新的现实中，德国公司也必须调整自己。欧洲必须加大与南亚的贸易。但欧盟与印度和印尼等国家的自由贸易谈判非常艰难。例如，欧洲对印尼棕榈油的可持续性的担忧，一直阻碍着协议的达成。但布鲁塞尔应该明白一点：那些在寻找伴侣时过于挑剔的人，最终会孤独终老。

巴州广播电台就中国能否阻止普京的乌克兰战争表示了关注。该电台引述柏林科学与政治基金会的Nadine Godehardt的分析说：在普京宣布部分动员数小时后，中国便呼吁俄罗斯和所有相关各方通过对话达成停火协议，这是中国首次正式与俄罗斯以及双方经常强调的“战略伙伴关系”拉开距离。俄中伙伴关系在最近几个月已经变得不平衡了。中国明显感到了俄罗斯对乌克兰的侵略战争带来的影响，特别是在经济上。这是因为中国也与乌克兰有贸易往来。乌克兰在中国的丝绸之路项目中，本来具有重要作用。而中国公司如果保持与俄罗斯的经济关系，将面临西方贸易伙伴的下一波制裁。中国因此没有兴趣看到乌克兰战争进一步升级。在俄罗斯与中国的经济关系中，俄罗斯对中国的依赖程度比中国对俄罗斯原材料的依赖程度更高，俄中经济关系出现不对称性。由于乌克兰战争和西方制裁的后果，普京在无意中使自己更加依赖中国。普京对中国的依赖性越来越强，这也加强了中国在乌克兰战争的影响力。但光靠中国来阻止普京的战争是做不到的。不过，中国在俄乌战争中的立场和定位对国际局势至关重要。习近平与普京在上海合作组织峰会上的会晤表明，习近平并没有完全对普京大加赞扬。中国现在呼吁俄乌战争停火，这可能会削弱俄罗斯的立场。但习近平不会让自己被西方所驾驭，而是会继续走自己的路来对付俄罗斯和普京。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅