中资撤离美国房地产市场已达236亿美元

美国/中国

多年来，中资曾是美国豪华酒店、商业办公大楼最积极的买家，但近几年情况急转直下，昔日的中国买家正忙着将手上的美国不动产脱手。《华尔街日报》报道说，数据显示，2019年以来，中资已净售出236亿美元美国商业不动产，这个数字和2013年至2018年中资洒下近520亿元买美国商业房地产的净买家角色相比，堪称戏剧性转变。

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中资常因高价抢购美国大型房地产成为头条新闻，中国安邦保险集团(Anbang Insurance Group)2015年以19亿5000万美元收购纽约市地标华尔道夫酒店(Waldorf Astoria Hotel)，创下美国独立酒店史上最高价。

谈起中资转变原因，《华尔街日报》引述格林伯格·特劳里格（Greenberg Traurig）律师事务所亚洲房地产业务主席罗斯坦(Joel Rothstein)表示，四年前中国监管机构让许多企业更难将资金转至国外，一些最活跃买家也陷入财务困境；美中政治关系恶化，是另一个拖累投资的因素。

其中，2017年中国海航集团(HNA Group)子公司曾以22亿元破天荒高价买下曼哈顿公园大道245号办公大楼，但海航子公司现已破产，9月格林不动产公司(SL Green Realty)接管该大楼；开发商中国泛海控股(China Oceanwide Holdings)手中多个美国开发项目已给了贷方；大家保险集团(Dajia Insurance Group)寻求剥离数十亿元酒店投资组合，其中包括位于纽约中央公园附近的曼哈顿Essex House酒店在内。

中国投资者的遭遇与1980年代末、1990年代初席卷美国房地产市场的日本投资浪潮相似；日本公司曾高价买下纽约洛克菲勒中心在内的著名大楼，后来市场转向，遭受巨大损失。

不过，高纬环球(Cushman & Wakefield)资本市场主席哈蒙(Doug Harmon)表示，现在中国竞标美国房产很少见了，但韩国、德国和新加坡公司已经补位；他说：“总会有资本涌现。”

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