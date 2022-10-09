日经济担当相：有望年内就英国加入CPTPP达成基本协议

英国/印太/经贸

10月8日，新加坡主持召开《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》（CPTPP）委员会第六次会议，就英国的加入程序及数字经济等规则制定进行了磋商。据悉，日本经济再生担当大臣山际大志郎当天在出席记者会时表示，CPTPP的成员国可以在原则上同意允许英国在今年作为新成员加入，并指“部长之间确认了专注于顺利且迅速地推进审查工作的共识”。

广告 继续浏览后续

据了解，CPTPP委员会会议是讨论规则制定及新成员加入等事务的最高决策机构。英国去年2月申请加入CPTPP，加入谈判工作组的主席国由日本担任。据《日经亚洲》报导，山际大志郎在周六的联合新闻发布会上表示，委员会会议上出现了“最好年内（就英国加入CPTPP）达成基本协议”的意见。

山际大志郎说，英国加入CPTPP的过程，在满足贸易规则和透明度的高标准方面“将是一个良好的先例”。当被记者问及英国参加的氛围是否正在加强，山际大志郎指出：“已经明显加强。正在克服一个个课题的同时向前迈进”。

新加坡贸工部长颜金勇在同一新闻发布会上说：“我们的精力集中在完成英国的加入，这将作为一个探路者”。颜金勇在会议开始时说，有五个国家表示有兴趣加入CPTPP，但没有点名。当后来被问及会议是否讨论过其他申请，如来自中国大陆、台湾、厄瓜多尔和哥斯达黎加的申请时，颜金勇说：“我们没有讨论具体经济体的申请。”

去年9月，中国提出了加入CPTPP的申请，这显然是为了增强其在亚太地区的影响力。新加坡和马来西亚已经表示，他们欢迎中方申请加入CPTPP。台湾也提交了加入CPTPP的申请。

关于接纳新成员问题，CPTPP11个成员国发表的联合声明表示，CPTPP成员欢迎正在进行的关于英国加入进程的讨论所取得的进展，强调，CPTPP的高标准将适用于这一进程。英国加入CPTPP的谈判进程将是未来申请加入CPTPP新成员的前提。

联合声明还提及，成员国们在电子商务等领域取得了进展，并旨在推动数字贸易。颜金勇还表示，成员国们热衷于追求绿色和数字经济。要加入该贸易协定，需要所有11个成员国——澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南的批准。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅