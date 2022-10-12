美国半导体设备商据报叫停在长江存储的业务

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《华尔街日报》周三引述消息人士的话报导称，美国半导体设备商正在撤出驻中国领先的半导体制造公司——长江存储科技有限责任公司（长江存储、YMTC）的员工，并暂停在那里的业务活动，因为他们急于评估美国商务部10月7日出台的对华半导体出口限制的影响。

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消息人士说，长江存储正面临着关键供应商的支持冻结，包括美国半导体设备商科磊公司（KLA Corp）和泛林集团(Lam Research Corp)。这些暂停是在上周美国对中国芯片行业实施全面限制之后发生的，表面上是为了防止美国技术推动中国的军事力量，但其影响可能会进一步延伸到该行业。

消息人士说，美国半导体设备供应商在最近几天暂停了对已经安装在长江存储工厂的设备的支持，并暂时停止了新设备的安装。他们介绍说，美国的供应商也在暂时撤出他们在长江存储的工作人员。

报导称，美国半导体设备商有几十名员工驻扎在长江存储的工厂。熟悉情况的人士说，他们在运营工厂和发展其制造能力方面发挥着至关重要的作用，因为他们带来了高技术含量的芯片生产设备的专业知识。

如果停工时间延长，像长江存储这样的客户将面临被切断升级、维护专业知识和开发芯片所需的未来技术。上述三家公司均未回应《华尔街日报》的置评请求。虽然这些举动可能是暂时的，但它们是中国芯片制造商和美国技术供应商面临的业务中断的直接迹象。

美国上周五对先进半导体和芯片制造设备实施了新的出口限制，以防止美国技术被用于提升中国的军事实力。美国的出口管制措施，限制企业向中国发送芯片和芯片制造设备，是美国针对中国半导体行业制定的最广泛的一些措施。它们偏离了以前的行动，以前的行动往往针对个别公司和较窄的技术子集。

一些美国盟国的公司预计将获得豁免，美方现已通报三星电子和SK海力士两家韩企在华生产线未来一年内无需适用该出口管制。熟悉此事的人士说，美国半导体设备商正在评估他们需要做些什么来遵守与中国客户合作的新限制，而且长期影响仍不清楚。

根据波士顿咨询公司的分析，美国公司在全球芯片生产设备供应链的某些领域占主导地位，总份额为41%，而中国的份额为5%或更低。

美国商务部的措施影响深远，因为它们限制了“美国人士”（U.S. persons）支持中国一些最尖端芯片的开发或生产的能力。美国商务部负责出口管理的前助理部长沃尔夫（Kevin Wolf）分析说，“美国人士”将包括持有美国护照和绿卡的人以及美国公司。

科磊公司以其半导体检测设备而闻名，泛林集团以其蚀刻机而闻名。中国芯片行业的另一个主要美国供应商——应用材料公司（Applied Materials）生产的工具包括那些在晶圆表面沉积材料层的工具，这些都是生产芯片的关键步骤。

中国是这三家美国芯片设备供应商的最大市场，占这些公司收入的30%左右。过去一个月，应用材料公司、科磊公司和泛林集团的股价都下跌了20%以上。应用材料公司没有对该报置评请求作出回应。

除了针对中国芯片行业出台的广泛的新限制外，美国商务部上周将长江存储列入其“未经核实名单”。美国出口商在向被列入“未经核实名单”的实体发货前，必须进行额外的尽职调查，并可能不得不申请更多许可证。

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