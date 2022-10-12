英国调整对华定位：从制度性竞争者改为威胁

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据英国《卫报》10月11日报导，在英国首相特拉斯（Liz Truss）日前下令修订由约翰逊政府制定的《安全、防务、发展与外交综合审查》报告后，对中国的定位将从原本的“制度性竞争者”改为“威胁”，该政策的提出是为了结束英国政府内部在如何应对北京方面存在的困惑。

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约翰逊政府去年3月发布了《安全、防务、发展与外交政策综合审查——竞争时代的全球化英国》（以下简称综合审查）报告，综合阐述了英国未来五年的国内安全和对外政策。该报告中，中国被列为“制度性竞争者”，而新任首相特拉斯希望迅速采取更为鹰派的立场。报导指，这一重新指定将使英国对中国的官方立场接近其对俄罗斯的立场，目前俄罗斯在报告中被列为英国在地区内面临的“最严重的威胁”。

考虑到今年2月俄罗斯全面入侵乌克兰等多重因素，特拉斯上台后要求对这一重要的指导性文件进行修订，并计划于年底完成。报导引述消息人士的话说，在英国教育部表示支持孔子学院项目后，其被迫在周末向首相府让步。此后，英国政府正在提前进行一项特别中国战略审查。一位内部人士说，这一变化可能在“几天之内”发生。

该消息经媒体报道后得到了英国保守党内多位具有影响力的议员们的欢迎。正在竞选英国议会下议院外交事务委员会主席的保守党前党魁伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）说，英国的对华政策早就该强硬起来了。曾因新疆人权问题受到中方制裁的史密斯称：“现在是我们停止胡闹，承认中国对我们的生活方式构成威胁的时候了，现在是以对待俄罗斯的方式对待他们的时候了。”

此前，英国教育部发表声明，对该国存在的30所孔子学院表示支持，不过首相府则要求教育部就这一问题作出更坚定的回应。据悉，英国教育部经修订后的声明说：“英国政府致力于做更多工作，以适应中国日益增长的影响”，并鼓励任何对孔子学院的任何活动有疑虑的人进行举报。

报导称，唐宁街表示，特拉斯首相委托对综合审查进行修订，部分是为了应对日益咄咄逼人的中国。英国首相府的一位发言人补充说：“正如她所说，俄罗斯仍然是英国最大的威胁，但中国代表着对我们的价值观和生活方式最严重的长期威胁”。

周二早些时候，英国政府通讯总部（GCHQ）负责人杰里米·弗莱明（Jeremy Fleming）称，北京努力利用卫星定位系统和数字货币等新兴技术的控制和监视能力，代表了“对我们所有人的威胁”。

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