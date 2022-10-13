印度尼西亚廉售其库存棕榈油

亚洲/粮油作物

地处东南亚的印度尼西亚和马来西亚是全球两大棕榈油出产国。在经过历时数月的出口限制后，库存大增的印度尼西亚正在廉价促销其产品。库存预计将在2022年底前饱和的马来西亚也已开始促销其棕榈油。印度则抓住时机正在大量进口，每吨价格要比大豆油低廉很多。中国买家似乎刚刚才缓过神来。然而，市场行情正随着供需变化在波动。这是本台法广RFI法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)本周在节目中播出的最新话题之一。

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本台RFI法文网2022年10月12日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre Olphand的一篇最新报道。印度尼西亚正在廉价销售其库存棕榈油。当前行情显示，其价格比其它食用油要低廉很多，尤其是大豆油。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[L’Indonésie brade ses stocks d’huile de palme]。换作中文可译为：[印度尼西亚廉价促销其库存棕榈油]。下面是简介以供分享。

棕榈油当前价格低于大豆油 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，棕榈油的行情正处于一种罕见的情形：每吨价格比大豆油要低400美元。如此行情已有十多年不曾出现。11月份在印度交货的到岸价（包含保险费和运输费），每吨报价不到950美元。而大豆油每吨报价超过1360美元。

RFI Image Archive / CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 存档图片 / 法国农业研究发展国际合作中心 Cirad / RFI Image Archive

棕榈油当前价格让印度受益 -

法国农业研究发展国际合作中心（CIRAD）的一名专家解释说，持续数月的出口限制政策造成印度尼西亚棕榈油库存大幅增加。马来西亚的棕榈油库存预计将在今年年底前达到自2019年4月以来的新高，也参与了当前的大规模去库存。而印度市场则因传统的排灯节（fêtes de Diwali）正处需求旺季。新德里在9月份大幅增加对棕榈油的进口，达到120万吨。这是今年进口量最多的一个月。

放缓采购的中国买家感兴趣 -

在过去几个月里放缓进口的中国买家开始对市场上的廉价棕榈油表现出了兴趣。寻求提高生物燃料产量以作为替代能源的欧洲也不例外。棕榈油出口不仅被用于食品工业，也被用于制造生物燃料。

棕榈油促销应止于供需变化 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分提到，大豆油的当前行情是因美国需求强劲。不同食用油的价格差距有可能很快就被缩小，棕榈油的打折销售应该会随着库存的减少和需求的增加而结束。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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