呼吁美国投资加拿大 加工业部长：我们需要与中国脱钩

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据加拿大广播公司报导，加拿大创新﹑科学及工业部长兼注册总署署长商鹏飞（François-Philippe Champagne）10月21日在访美期间于华盛顿出席活动时呼吁，美国对加拿大矿产项目进行投资以减少对中国关键矿产的依赖。他此前曾在特鲁多政府中担任加拿大外交部长、国际贸易部长等职。

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报导称，商鹏飞当天到访华盛顿希望为加拿大境内的矿产项目开发获得美国政府的投资。美国国会近来通过了多笔涉及金额巨大的有关绿色能源和其他高科技领域发展的投资法案。美国总统拜登今年年初还授权使用1950年《国防生产法》，大举投资其国内关键矿产和原料的生产，确保这些资源安全。作为美国工业基地的一个合法成员，以及生产电动汽车所需电池中的关键矿产的出口国之一，加拿大希望一些跨境项目能够符合美方的投资条件。

商鹏飞周五在加拿大驻美大使馆内告诉媒体称：“是的，这些法案中有加拿大公司可以利用的金额。”他补充说：“这就是我们将与加拿大工业界（合作）的内容。要嵌入到这些非常重要的倡议当中”。据悉，商鹏飞此行会见了美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）、美国国家航空航天局局长纳尔逊（Bill Nelson）等美方官员，并向商业届代表发表了讲话。

报导指，商鹏飞说，拥有相似价值观的国家应该更多地相互依靠，而减少对包括中国在内的对手的依靠。商鹏飞在由加美商业理事会主办的一个小组会上称：“我们想要的当然是脱钩：当然是与中国脱钩，我想说的是与世界上其他不具有相同价值观的政权脱钩”。他续称：“人们希望与那些，真正拥有相同价值观的人进行贸易。”

报导提及，加拿大副总理弗里兰（Chrystia Freeland）本月稍早时候在华盛顿访问时发表了类似的讲话，提倡供应链的“友岸外包”。弗里兰说，民主国家应该加强他们的经济和军事联系，在贸易上更多地相互依赖。

商鹏飞表示，这是调整供应链的一代人才有一次的机会，因为世界正在转向电动汽车行业，转向与可靠的盟友进行更多的贸易。他并列举了加拿大如何融入其中的例子。商鹏飞说，例如，他设想的未来是，美国的纽约州和加拿大的魁北克省形成一个半导体走廊，类似于温莎和底特律之间的汽车生产走廊。

商鹏飞说，就像底特律的三大汽车制造商在两国的工厂转移零件一样，美国的IBM公司也可以将计算机部件在两国的工厂中共同生产。他还谈到，加拿大在魁北克省的一个重要矿产工厂的投资。他说，那里生产的钛合金将使美国军队受益。

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