中国提前看准战略金属之重？

原材市场 / 战略金属

中国当前为何能够主导战略金属的市场？这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在近日已播出节目中所关注的话题之一。法国国际信息和前瞻性研究中心(CEPII)认为，中国曾在其它国家之前就意识到战略金属的重要性。

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本台RFI法文网于一周前的2022年10月21日星期五在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）在[中共20大]召开期间所撰写的一篇文章。简述中国何以能够主导用于能源转型和制造高科技产品所必不可缺的战略金属的市场。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[La domination chinoise sur le marché des métaux stratégiques]。换作中文可译为：[中国的主导在战略金属的市场上]。下面是简介以供分享。

RFI Image Archive / Nickel discovered in Kaduna, Nigeria. (illustration) © RFI Image Archive

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，钴（Cobalt）、锂（lithium）、石墨（graphite）、镍（nickel）、铂（platine），或者以及稀土（terres rares），这些都是可被用于能源转型和制造高科技产品所必不可缺的战略原材料。

未来对原材料的需求将会飙升 -

据法国国际信息和前瞻性研究中心(CEPII)，2010年代中期，在低碳（bas-carbone ）科技中的投入超过了对碳氢化合物勘探和生产的投资。全球对原材料的需要未来将迅速飙升，就如同现已被称之为“白色黄金”的锂那样。研究认为，仅仅只是为了生产电动汽车的电池，欧盟在2030年之前，需求将会达到目前的18倍。

中国在原材料市场上举足轻重 -

中国在原材料市场上起着重要的角色。由于拥有丰富的地下矿藏资源和精炼工业，中国为战略金属的主要生产者之一。然而，中国并不出产所有它所需要的矿石。为了保证其供应链，中国不仅提炼它自己出产的矿石，也提炼其它国家的产品。比如，电动汽车内超过70%的材料是在中国境内提炼的。

极具雄心的中国国际投资战略 -

为了垄断这些材料，中国当局在20多年来，发展了一种极具雄心的、在世界各大洲的直接投资政策，以期开发矿藏。甚至用建造基础设施来交换对原材料的开发。据美国企业研究所（American entreprise institut），在2005年至2021年间，中国在有色金属领域已投入了近1250亿美元。

RFI Image Archive / Dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) © RFI - Vladimir Cagnolari

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分指出，中国有一个雄心，要在2049年建国100周年时，在所有的未来科技领域，成为世界第一强国。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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