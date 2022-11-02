瑞银董事长：全球银行家都非常支持中国

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据英国《金融时报》报导，瑞银集团董事长凯莱赫(Colm Kelleher)11月2日在香港举行的国际金融领袖投资峰会上表示，全球银行家都“非常支持中国”。周三，中港官员试图在这个峰会上安抚不安的国际投资者。

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报导指，香港寻求在此次峰会上提振其作为国际金融中心的地位。此前，香港对公民社会的打压和多年来严格的防疫限制措施导致大量人员外流，引得人们担心香港的业务正被亚洲内的竞争对手、同为国际金融中心的新加坡抢走。

中国官员利用预先录制的视频采访，向与会的国际投资者保证中国的经济实力，因为其正在与房地产行业危机和严格的“清零”政策所导致的增长下滑作斗争。

瑞银集团董事长凯莱赫在发言中说道：“我们不是在看美国媒体，我们实际上相信（中国）的故事，但这有点（事关）等待‘清零’在中国开放，看看会发生什么”。凯莱赫提到的国际媒体对中国的报道既是在开玩笑，也是对中国证监会副主席方星海早些时候，以预录形式在峰会上的一段发言的回应。

据悉，方星海表示，自己在日常工作中频繁与国际投资者接触，他们往往从国际媒体报道中看许多关于中国情况的新闻，这并不能让他们很好地了解真正的中国，而是聚焦于短期情况。他称，建议国际投资者自己去了解中国到底发生了什么，“我们政府的真正意图是什么。不要过多地阅读国际媒体的报道”。方星海还表示，不要与中国和香港对赌。

报导指，凯莱赫是在与高盛集团CEO苏德巍(David Solomon)、摩根士丹利CEO高闻（James Gorman）、黑石集团CFO切（Michael Chae）以及中国银行行长刘金在一个小组对话中作出的发言。

在会场边，汇丰银行CEO祈耀年（Noel Quinn）在被问及是否觉得香港已经恢复营业时，表示他相信中国的前景是积极的。当晚会议期间，英国央行前行长卡尼（Mark Carney）向与会者表示：“我想赞扬一下国际媒体，我相信我在国际媒体上读到的东西。”

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