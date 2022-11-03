稻米的价格未如预计出现飙涨

RFI采访 / 粮食安全

印度作为全球最大的大米出口国，新德里在2022年9月初出台的大米和米碎出口限制措施正在放松。一些人曾担心发生的市场惊慌暂时得以避免。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)周四上网的最新话题。业内人士透露，新德里在对这一决定的执行上表现得弹性和宽容。此外，还有美元升值因素。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年11月03日星期在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新报导。法国业内人士接受采访，分析印度在两个月前宣布的大米和米碎出口限制，暂时尚未引发市场惊慌的原因。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Riz: la hausse des prix attendue n’a pas eu lieu]。换作中文可译为：[稻米:等待的价格走高没有发生]。下面是简介以供分享。

印度稻米关税被美元升值抵消？-

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，当印度在9月8日宣布，禁止出口碎米。还有对除印度香米巴斯马蒂米（riz basmati）及蒸谷米（riz étuvé）之外的各种大米征收20%的关税时，买家们曾因此发热。很难想象如何找到同量和同价的替代品。不过，两个月后，一些人曾担心的市场混乱没有发生。没有出现明显的提价。

RFI Image Archive / CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 存档图片 / 法国农业研究发展国际合作中心 Cirad / RFI Image Archive

法国农业研究发展国际合作中心（Cirad）的一名经济学家表示，市场确实曾出现压力，但没有到人们之前所担心的那样。相对的提价主要是由于关税和运费，然而，由于美元升值，实际上还跌了。

印度遭国内外压力幕后做让步? -

既然价格依然合理，这就是印度大米仍在流动的证据。一名贸易商说，事实上，印度在幕后，不公开地做出了让步。新德里首先放过了在9月8日前就已签订了的合同。之后，又免去了9月8日前签订的所有合同的关税。还有，给向一些区内国家出口的大米予以例外补贴，比如尼泊尔。法国农业研究发展国际合作中心（Cirad）认为，这是由于进口方和印度出口商的压力使然。还有一种可能，印度宣布的决定就是旨在稳定地方市场，打击那些投机者。

全球稻米的下一个收成将减产？-

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇采访报道的最后部分指出，现已宣布全球稻米在下个收成季将减产。预计将比去年少1000万吨。目前，这对行情还没有造成冲击。但库存依然充足，高于十年的平均值，这可弥补下一收成的减产。一名对话者表示，目前，很难想象明年的米价行情，但现在恐慌为时过早。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅