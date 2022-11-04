欧盟高级代表博雷利：我们不能把中俄相提并论

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）11月4日向记者表示，欧盟成员国需要减少对中国的依赖，但不能将中国与俄罗斯相提并论。

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据路透社报导，博雷利周五在德国西部城市明斯特出席七国集团（G7）外长会议场边告诉媒体称：“很明显，中国正在巩固其对外政策的新时代，对内也是如此，中国正变得更加咄咄逼人，更加走自力更生的道路”。他补充说：“很明显，我们想减少我们的依赖性，我们想解决我们的脆弱性，加强我们的复原力。”

博雷利指出：“但目前，许多（欧盟）成员国与中国有强大的经济关系，我认为我们不能把中国和俄罗斯放在同一水平上（对待）”。

另就乌克兰局势，博雷利周四向媒体介绍称：“今天，在这里，我们一直在谈论乌克兰，谈论俄罗斯对乌克兰的侵略战争。普京的俄罗斯正在摧毁乌克兰：他们无法占领乌克兰，他们无法在战场上赢得军事胜利，他们无法赢得战争。”

博雷利说：“俄罗斯正在系统地摧毁乌克兰。他们正在进行轰炸，破坏民用基础设施。数以百万计的乌克兰人不再有电可用，而普京愿意做的是在冬季将该国置于黑暗之中。这是一种战争罪行。我们不需要谈论核威胁。他们使用常规武器，正在摧毁一个国家，杀害平民，试图瓦解乌克兰人的士气。”

博雷利表示：“这就是为什么我们必须继续支持乌克兰。继续支持（他们），提供武器以保卫自己，带来经济和财政支持，并向整个世界解释这场战争的原因和后果”。

博雷利谈道：“冬天来了，普京在等待‘冬将军’来支持俄军。现在，我们比以往任何时候都更需要支持乌克兰和乌克兰人民。他们在战斗，在保卫自己的国家，我们有道义上的责任来支持他们。”

为期两天的七国集团外长会议于周四召开，与会的七国外长和欧盟高级代表还探讨了印太地区局势。据日本外务省透露，会上再次确认了台湾海峡和平稳定的重要性，就要求和平解决两岸问题达成了一致。会议还对朝鲜多次发射弹道导弹进行了强烈谴责。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）周四晚通过推特表示：“在我们的工作晚宴上，我听到了七国集团对支持一个自由开放、相互连接、繁荣和具有韧性的印度-太平洋的坚定承诺，包括通过维护台湾海峡的和平与稳定。实现这一愿景对于应对共同的全球挑战至关重要。”

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