日本政府拟将经济安保首次写入国家战略文件

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自东京方面消息，日本政府将在对《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》3份安保文件的修订中，明确展现仅根据军事和外交等传统安保概念无法维护国家安全的姿态。考虑到中美竞争加剧，文件将首次写明作为课题之一的经济安全保障议题。

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在首相岸田文雄推动下，日本政府计划在年底前完成修订这三份文件，届时将在近10年来首次推出新的《国家安全保障战略》。岸田文雄上月在接受英国《金融时报》专访时表示：“我们需要对日本的防卫能力是否足够做一个彻底的检查”。他强调：“我们将做好充分准备，应对东亚地区任何可能出现的情况，以保护我们人民的生命和生计。”

据共同社报导，这是由于确保半导体等重要物资直接关系到日本国力。围绕能源稳定供应的记载也将扩充，预计还将提出气候变化是令安保环境发生剧变的问题之一。

经济安保是指将保护日本国民生命和财产的安保概念与国家经济政策及企业活动联系到一起的想法。以重要物资稳定供应和尖端技术开发支援的强化为主要内容的日本《经济安保推进法》在5月获得通过。防备供应链断裂和网络攻击也是当务之急。预计岸田政府将团结一致，全面展现努力推进经济安保的姿态。

报导指，尤其重视的是半导体领域。被誉为“产业粮食”的半导体广泛应用于各类电子设备，战机也不例外。日本与台湾等海外相比，半导体生产和研发都较为落后。国际形势一旦出现紧张，采购必将陷入停滞。文件可能还会指出在开发下一代半导体时与美国等开展合作的重要性。

此外，能源领域也备受关注。由于俄罗斯入侵乌克兰，能源在安保上的重要性被重新认识。其价格上涨直接冲击了日本国民生活。岸田政府欲推进日本国内自产的可再生能源和核能。文件将写明确保能源万无一失的方针。

关于气候变化，气象异常和灾害频发也是安保课题正在逐渐成为全球共识。在3份文件之一的《防卫计划大纲》中，将加入适应去碳化和提高日本自卫队灾害应对能力的内容。

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