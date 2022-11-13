削减对华依赖：哈贝克在南亚寻求新伙伴

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德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）在新加坡促进与南亚国家的合作，以削减对中国的依赖。

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据德国《商报》报道，在新加坡参加第17届德国经济亚太会议的哈贝克认为，与南亚国家签订的新经济协议可以促进更多的气候保护。哈贝克周日在新加坡与巴基斯坦和菲律宾部长会谈后表示，与南亚国家的合作将始终是气候保护合作，将为气候中和的制造业经济做出贡献。他希望达成尽可能多的双边协议。这位绿党政治家说，他的巴基斯坦同事描述了该国如何受到全球变暖、洪水和干旱后果的影响，这给他留下了深刻印象。菲律宾曾承诺进行改革，走向自由化。两国都对经济协议感兴趣。然而，这种关系总是必须伴随对人权状况的改善。

就欧盟与美国之间可能达成贸易协定的新尝试，哈贝克提到了早些时候与美国贸易代表凯瑟琳·戴的会谈。由于国内政治局势，美国方面对此没有兴趣。在美国，在共和党强大的地区，人们担心工业会流失。

德国红绿黄联盟政府已于周五达成一致，重新调整贸易政策，其中一份文件指出，欧洲应抓住机会与美国政府进入进行深入交流，以促进具有高环保和社会标准的贸易和投资。此外，欧盟应探索美国是否愿意就自由贸易和公平贸易的共同经济区协议展开新的谈判。

《东图林根报》报道说，德国经济部长正在新加坡为德国寻找新的合作伙伴，以削减对中国的依赖。在出访东亚之前，哈贝克毫不含糊地警告说，“德国对中国的经济依赖性太大。”他在接受N-TV电视台采访时表示，“这种依赖性在某些领域几乎是100%的，如关键原材料。如果中国作为一个销售市场被打破，一些德国行业将承受不了。”贸易政策必须变得更有弹性，更多样化。

中国对台湾展示越来越多的威胁姿态，尤其让德国经济部忧虑。但如果对中国实行制裁，这对德国经济的打击将比制裁俄罗斯带来的打击要大很多。在新加坡，德国关注的首要问题是中国以及德国能多快变得不那么脆弱。

德国总理朔尔茨周一在前往巴厘岛20国峰会的路途上，也将在亚太会议上停留。这表明了德国政府对这一会议的重视。

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