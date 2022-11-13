美财长耶伦呼吁通过交流稳定美中关系

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美国财政部长耶伦（Janet Yellen）11月12日在受访时当谈及美中关系时表示，“我认为，稳定关系并试图使其处于更好的基础上，同时认识到我们有一系列的关切，我们希望加以应对。”

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耶伦是在准备周一在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会上与中国人民银行行长易纲会面前发表的上述言论。据白宫介绍，美国总统拜登当天将与中国国家主席习近平会面。这将是两国首脑任上的首次面对面会谈。

耶伦周六在乘机前往印度尼西亚，当被问及如何改善两国关系时向《纽约时报》表示：“我认为稳定关系，并试图让它有一个更好的基础，同时认识到我们有一系列的关切，我们希望加以应对”。

由于受到疫情期间的旅行限制，自2020年以来，美中官员之间为数不多的会晤大多是在线上进行的。针对特朗普时期实施的对华关措施，耶伦曾公开表示，其中的一些关税“不具战略意义”，应该削减，并称此举能缓解美国的通膨问题。报导指，她认为，两国之间紧张关系的根源在于中国有一种误解，即美国试图削弱其经济。

耶伦称：“他们需要了解，比如说，我们为什么要采取行动”。耶伦说：“我知道他们的关切，例如，我们禁止销售先进半导体的政策”。她补充说：“对我们来说，重要的是要解释我们为什么要这么做，它是如何划定的，这不是企图完全瘫痪中国的经济和停止其发展。”

据耶伦介绍，她周一与易纲的会面将是非正式的，他们最有可能讨论宏观经济问题。她希望通过就共同关心的问题进行更多的交流将改善双边关系。

耶伦说：“我们有国家安全方面的关切，如果我们的政策对中国产生了更广泛的意外后果，重要的是能够听到他们的关切是什么，并有可能对这些关切作出回应”。她补充说：“我们对他们的经济行为也存在关切”。

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