日本年内将把半导体等11个领域指定为经济安保重要物资

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自东京方面消息，日本政府11月16日宣布方针，作为基于《经济安全保障推进法》谋求稳定供应的“特定重要物资”，将在年内指定半导体、蓄电池、重要矿物等11个领域。为防备突发状况、灾害、传染病蔓延等导致供应链断裂的事态，将支援相关领域的日本民间企业。在中国增强影响力和俄乌冲突导致国际秩序纷乱的背景下，日本将从经济层面加强安保。

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据共同社报导，指定物资后，日本民间企业将制定设备投资和储备等旨在确保供应的计划。若得到主管部长的认定，可获得资金支援。对于原材料过度依赖特定国家的物资，日本政府力争实现供应源的多元化，以避免国民生活和产业受到打击。

报导指，半导体因经济活动从新冠疫情中恢复，陷入全球性短缺，影响了汽车等行业。在美国和中国加快生产和获取新技术的背景下，日本也将推进工厂回迁。

除了半导体外，日本政府还提出将蓄电池、抗菌制剂、化肥、永磁体、重要矿物、机床和工业机器人、飞机部件、云服务、天然气和船舶部件指定为“特定重要物资”。

日本政府在周三召开的专家会议上提出了上述方针。近期将公开征集意见，内阁将在12月底作出决定。加强“特定重要物资”的供应链是5月通过的日本《经济安全保障推进法》的支柱之一。

该指定基于一些标准，如对人们的生活至关重要、依赖某个国家的供应以及有被破坏的风险。日本民间企业可以向政府提交商业计划，如果获得批准，将在扩大国内设施、技术发展和储备物资方面获得援助。

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