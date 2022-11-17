伦敦交易所仍交易俄罗斯金属

俄乌战争 / 原材市场

在俄乌战争仍在继续的大背景下，伦敦金属交易所(LME)在几经考虑后决定，暂时放弃把俄罗斯金属逐出其体系。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在本周三上网的一则报导内容。据报，美国铝业公司（Alcoa）曾多次提出禁运俄罗斯产品的要求，但在具体决策的权衡中，还需考虑到来自中国上海金属交易所的竞争压力。

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本台RFI法文网2022年11月16日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导，内容围绕伦敦金属交易所（LME-London Metal Exchange）经过历时数周的咨询后，决定暂时保留俄罗斯金属在其体系内交易。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：原材料。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Le London Metal Exchange renonce à bannir les métaux russes]。换作中文可译为：[伦敦金属交易所放弃驱逐俄罗斯金属]。下面是简介以供分享。

伦敦金属交易所（LME）决定不禁止俄罗斯产品 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，伦敦金属交易所(LME)并没有做的比那些拒绝制裁俄罗斯金属的国家更甚。它将不禁止这些商贸。俄罗斯的铝、铜和镍都将能够继续在此交易，而且，没有限量。

RFI Image Archive / Le London Metal Exchange renonce pour l’instant, à bannir les métaux russes de son système. (illustration) Wikimedia commons - Kreepin Deth / RFI Image Archive

自乌克兰遭入侵以来，排除俄罗斯金属贸易之事已经多次讨论过。据报，美国铝业公司（Alcoa）也曾多次致函伦敦金属交易所(LME)，要求禁运俄罗斯产品。

伦敦金属交易所（LME）决定暂时维持原先状况 -

伦敦金属交易所（LME）在十月份曾进行了一次开放的咨询，最后决定保持原先状况。而理由则是多方面的：买家继续接受俄罗斯金属的供货，需求也存在，不应由伦敦金属交易所（LME）对整个市场进行道德审判。为了支持其拒绝禁运的选择，伦敦金属交易所(LME)以十月份的最新数据为依托：俄罗斯金属并没有蜂拥而入，目前没有造成市场混乱。与此同时，伦敦金属交易所(LME)承诺，将更加透明。从2023年1月份开始，定期公开其库存的俄罗斯金属数据。

RFI Image Archive / Groupe Rusal. （illustration) 存档图片：俄铝集团。 REUTERS - Denis Sinyakov / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分指出，伦敦金属交易所（LME）的一名经纪人解释说，鉴于俄铝集团（Groupe Rusal），难以禁止俄罗斯的金属。而后果则还有，可能为上海金属交易所打通道路。更何况伦敦金属交易所（LME）的东家是香港交易所，从而可能难以抵制俄罗斯的利益。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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