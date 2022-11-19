德国安联嗅到了中国的“巨大机遇”

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据德国《商报》报道，就在德国许多行业目前正在讨论减少对中国的依赖的同时，德国金融巨头安联集团总裁贝特（Oliver Baete）却看到，安联在中国的业务面临“巨大机遇”。

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贝特认为，安联在为中国客户提供资产管理方面面临巨大机遇。这位德国保险集团负责人在新加坡向彭博电视表示，中国投资者需要实现投资多元化。为此，他们需要有关如何将资金投资于欧洲或美国信贷市场等方面的建议。“我认为，我们可以为此做出重大贡献。”

贝特已于十月份向媒体积极地谈到了中国的未来。而在德国政界和其他部门，目前正在激烈讨论如何快速削减对中国的依赖问题。

总部位于慕尼黑的安联集团通过其子公司Pimco和Allianz Global Investors（AGI），积极参与基金业务。在中国，这家达克斯企业是第一家被允许经营全资本地保险公司的外国企业。企业管理层此前曾表示，中国有望成为全球最大的保险市场，并已宣布计划利用这一发展来扩大其在中国的业务。中国曾宣布，于2019年向外国投资者开放该行业。

贝特也在关注中国的私人养老金。他说，“德国拥有一个具有成本效益的企业养老金制度。如果中国让我们进入一个类似系统，我们会很感兴趣。企业养老金制度节省了员工成本。

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