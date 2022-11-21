俄罗斯肥料被困欧洲 印度受益

俄乌战争 / 农业原料

由于俄乌战争，联合国估计，近30万吨俄罗斯肥料被困在欧洲。按计划，这些农业原材料应该自周一起开始被放行。第一艘货轮应该是从荷兰的鹿特丹港（Rotterdam）出发驶向非洲的内陆国马拉维。第二艘货轮则是将发往一个西非国家。不过，在本文截稿时，货轮是否真的已经启航尚未得到确认。与此同时，市场传出消息，在2022年4月至9月的6个月中，俄罗斯对印度的肥料出口猛增371%，一跃成为了印度最大肥料供应方。莫斯科给新德里的折扣，有时每吨超过70美元。

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据本台法广RFI法文网在周末时的预告，被扣在欧洲的大批俄罗斯肥料计划应该在周一（2022年11月21日）被放行，运往非洲。这是一项紧急措施，一切都需赶在本播种季节结束前。

粮食风险仍在 -

在战前，近三分之一的非洲进口肥料来自俄罗斯。而今，供应链部分中断，明年出现粮食危机的风险依然存在。联合国认为，欧洲港口还有近30万吨仍处于中转的俄罗斯肥料，等待出发。就算这些货物没有遭受制裁，在发货上也存在大量的障碍。因为，供货方处于欧洲的制裁下。

非洲急需肥料 -

预计周一从鹿特丹港（Rotterdam）启航的第一艘货轮运载着2万吨俄罗斯肥料，目的地是非洲的内陆国马拉维（Malawi）。这一国家目前急需肥料。第二艘货轮驶向西非，但指挥发货的世界粮食计划署（PAM）不愿提供更多细节。到本文截稿时，我们没有收到货轮确实已经启航的消息。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

据介绍，被困欧洲的近30万吨肥料只占这些国家所需的一部分。但肥料价格在过去几个月里大幅上扬，这一货物的发出将有助于缓和相关国家的燃眉之需。

印度取代欧洲 -

另外，周一的最新报导说，俄罗斯现已成为印度肥料的最大供应方。在2022年4月至9月的半年中，俄罗斯对印度的肥料出口猛增371%，达215万吨。俄罗斯和白俄罗斯的钾肥出口量高达全球40%。受西方制裁措施影响，全球市场上肥料价格自3月份起出现猛增。而印度大量进口俄罗斯肥料，有时所获得的折扣每吨超过70美元。印度现已取代欧洲，成为俄罗斯化肥的大买家。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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