澳大利亚议会通过与印度、英国的双边自贸协定

澳大利亚/印度/英国

澳大利亚议会11月22日通过了与印度和英国的双边自由贸易协定，这些协议对于澳大利亚将其出口从陷入困境的中国市场转向印度，以及英国在脱离欧盟后需要建立新的双边贸易关系至关重要。

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这些法案在周一轻松通过了澳大利亚众议院，该国参议院在周二将它们定为法律。这些双边自贸协定在生效前需要得到英国和印度各自议会的批准。这两个国家都还没有这样做。据悉，这两项双边自贸协定将在各缔约方书面确认完成其国内要求后30天，或另一个双方同意的时间生效。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二通过推特相继宣布了这些最新的发展。他并通过声明表示：“与印度和英国的新贸易协定将加强我们现有的贸易和经济关系。这些新协定将为贸易多样化创造新的机会，为澳大利亚企业和澳大利亚家庭带来巨大的成果。”

阿尔巴尼斯说：“今天的立法通过表明了澳大利亚对自由贸易和基于规则的贸易体系的承诺。这是对贸易对我们的经济复原力和持续繁荣的核心作用的承认。”

澳大利亚贸易部长法瑞尔（Don Farrell）表示：“这些协定将支持我们的企业成长，提供更多的就业机会，并为澳大利亚消费者在结账时提供更多选择”。他指出：“我们已经准备好实施这些交易，并将继续与英国和印度政府密切合作，以尽快实施这些贸易协定。”

法瑞尔说，澳大利亚与英国的自贸协定“对促进我们的经济增长至关重要”。根据澳英自贸协定(A-UKFTA) 内容，99%以上的澳大利亚商品出口将被免税，包括羊肉、牛肉、乳制品、糖和葡萄酒等。

据澳印自贸协定 (ECTA) 内容，90%出口到印度的澳大利亚商品，包括肉类、羊毛、棉花、海产品、坚果和鳄梨，也将被免税。上周在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间，阿尔巴尼斯与印度总理莫迪和英国首相苏纳克讨论了这些交易。

莫迪周二通过推特向阿尔巴尼斯表示感谢，并称：“印澳自贸协定的生效将受到我们商业界的极大欢迎，并将进一步加强印度-澳大利亚全面战略伙伴关系”。阿尔巴尼斯说，他将于明年3月访问印度，以推进4月签署澳印自贸协定。澳英自贸协定是由时任首相约翰逊的政府在去年12月签署的，仍等待英国议会的通过。

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