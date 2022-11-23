欧盟拟向欧洲企业加大补贴 法德经济部长呼吁确立欧盟产业政策

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两位欧盟高级官员向政客新闻网透露，欧盟正处于紧急状态，并准备大力推动政府补贴政策，以应对美国《降低通货膨胀法》可能对欧洲制造业带来的冲击。此外，德国和法国经济部长11月22日在巴黎举行会谈后表示，将推动欧盟实施更严格的工业政策，如为欧洲企业提供更多政府补贴，以应对美中工业补贴政策的威胁。

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报导称，欧洲正面临着来自美国的双重打击。如果说由于俄罗斯在乌克兰的战争，欧洲的能源价格看起来将长期远高于美国的价格，美国总统拜登目前还在推出一项3690亿美元的工业补贴计划，即《降低通货膨胀法》以支持绿色产业发展。欧盟官员担心，企业现在将面临几乎不可抗拒的压力，将新的投资转移到美国而不是欧洲。

欧盟内部市场专员布雷顿（Thierry Breton）警告说，拜登政府的新补贴方案对欧洲经济构成了“生存挑战”。欧盟委员会和包括法国和德国在内的国家已经意识到，如果想防止欧洲大陆变成一个工业荒地，他们需要迅速采取行动。据这两位高级官员说，欧盟现在正在制定一项紧急计划，将资金注入关键的高科技产业。

报导指，目前在布鲁塞尔准备的暂定解决方案是，用欧盟自己的基金来对抗美国的政府补贴。这将是一个“欧洲主权基金”，欧盟委员会主席冯德莱恩在9月的欧盟国情咨文中已经提到，以帮助企业在欧洲投资并达到雄心勃勃的绿色标准。这两位高级官员说，欧盟必须极其迅速地采取行动，因为不少企业已经在决定在哪里建立它们未来的工厂，涉及电池、电动汽车到风力发电机和芯片等领域。

官员们警告说，欧盟委员会希望迅速作出反应的另一个原因是，避免个别欧盟国家单独拿出紧急资金应对这一问题。此前，对天然气价格危机的混乱反应，即一些成员国以各种政府支持措施作出反应，有可能破坏欧洲单一市场，仍然是欧盟的一个痛点。

欧盟内部市场专员布雷顿带头敲响了警钟。据在场的人说，在周一与欧盟行业领导人的会议上，布雷顿就美国《降低通货膨胀法》对欧洲的“生存挑战”发出了警告。布雷顿说，现在最紧迫的问题是“扭转正在发生的去工业化进程”。

布雷顿呼应了欧洲商业领袖的呼吁，警告说正在酝酿一场针对制造商的完美风暴。欧洲企业组织协会主席佩尔松（Fredrik Persson）说：“这有点像溺水。它正在悄悄地发生”。拜登政府在美国国会通过的《降低通货膨胀法》对欧盟汽车制造国，如德法两国来说造成影响，因为它鼓励美国消费者在购买电动汽车时“购买美国货”。

报导指，欧盟委员会和各成员国都认为这破坏了全球自由贸易，布鲁塞尔希望达成一项协议，使欧洲企业能够享受与美国同样的褔利。由于外交解决方案似乎不太可能，而且欧盟希望避免一场与美国全面的贸易战，补贴竞赛现在看起来越来越有可能成为一个具有争议的B计划。

法国经济和财政部长勒梅尔与德国经济部长哈贝克周二发表联合声明表示，“我们呼吁重新推动欧洲的工业政策”。两国部长指出：“面对空前高涨的能源价格和欧洲土地上重新出现的战争，作为法国和德国的经济部长，我们坚定地决定共同致力于为最脆弱的经济部门提供适当的回应。我们承诺在欧盟委员会制定的框架内，协调和调整我们对受能源危机影响最大的公司的支持，以防止破坏内部市场的公平竞争环境。”

两国经济部长称：“在这种具有挑战性的背景下，欧盟应该加强其能源和工业战略主权。我们今天启动了法德在关键战略部门的新合作。首先，在氢气方面：我们都是这一领域的领导者，这对我们的工业去碳化非常重要，我们决定成立一个工作组来加速我们的合作。第二：我们同意根据‘欧洲共同利益重大项目’（IPCEI）通讯，扩大IPCEI电池的范围，并寻找健康项目的机会。”

两国经济部长称：“展望未来，我们还承诺为欧盟主权的技术和科学方面建立关键战略领域。我们将通过两个高级别工作小组，在人工智能和量子计算方面共同发展。确保我们的原材料采购也是我们将共同解决的一个重大关切问题。我们致力于制定一项共同战略，以确保数据的自由和安全流动、访问和使用，以及对云服务的信任。因此，我们支持采用可信的、全面的、强大的和透明的网络安全认证计划，以满足欧洲数据保护标准。 ”

两国经济部长称：“我们呼吁制定欧盟的工业政策，使我们的企业能够在全球竞争中茁壮成长，特别是通过技术领先。我们希望密切协调欧洲应对挑战的方法，如美国的《降低通货膨胀法》。我们将探索工业政策的可能性，以防止第三国保护主义措施的负面效应，并将确保世贸组织的规则得到各方的尊重。因此，我们将建立一个欧洲转型技术的平台。”

勒梅尔和哈贝克表示：“我们有信心，在这一前所未有的背景下，德国和法国可以发挥关键作用，打击通货膨胀，降低能源价格，促进欧盟内部的竞争力。今天标志着法德两国在倡导和推进欧洲工业政策方面迈出了新的承诺路线的第一步。”

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