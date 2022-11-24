葵花油价格回落到俄乌开战前

俄乌战争 / 农产品

在乌克兰葵花产业因战争而严重受损的大背景下，葵花油价格现已恢复到战前水平。这是由于市场经济的调节。乌克兰的许多榨油工厂停产，所以，葵花油和葵花饼粕(tourteau）的出口量大减，但葵花籽的出口翻了7倍。还有尽管欧洲需求增加，但进口大国-中国的Covid-19疫情防控政策影响采购，使得市场没有数月前那样紧张。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)在本周四早上上网的最新报道内容。

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本台RFI法文网2022年11月24日星期四在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者Marie-Pierre OLPHAND的一篇报导，主题围绕葵花油价格已经回到战争前水平。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：原材料。 © RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Huile de tournesol: retour aux prix d’avant-guerre]。换作中文可译为：[葵花油：回到战前价格]。下面是简介以供分享。

- 乌克兰葵花2022年已知大幅减产 -

法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报导首先指出，乌克兰葵花的本收成季临近截止，目前预测产量1000万吨。而上一个收成季的产量超过1700万吨。按道理，如此大幅度的减产本应对市场造成严重冲击，因为，乌克兰独占全球葵花油出口量的50%。

- 战争影响海航使葵花油库存增多 -

往年在收成季节结束后库存就已几乎清空。但受战争对黑海商业航运的影响，今年则有450多万吨。这弥补了产量的不足。在鹿特丹，每吨葵花油的价格本周在1300美元左右，而之前则曾一度达到2000多美元。还有另一因素解释当前的价格回落，那是需求。在通货膨胀的大背景下，进口大国-中国的Covid-19疫情防控政策影响采购。就算欧洲宣布需求增加，市场还是没有数月前那样紧张。

RFI Image Archive / Un agriculteur récolte les tournesols de son champ situé dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, le 9 septembre 2022. (illustration) AP - Leo Correa / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道在最后部分说，法国农业与农产品战略咨询机构Agritel的一名市场分析师指出，市场在适应所有的变化。部分需求被转移到了其它食用油。美国农业部的一份报告则说，乌克兰的许多榨油工厂停产，所以，今年葵花油和葵花饼粕(tourteau）的出口量大减，但葵花籽的出口翻了7倍。但在到岸国提炼葵花籽会抬高工业的能源成本，尤其是在欧洲。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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