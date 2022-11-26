美国FCC禁止华为和中兴等五家中企在美销售设备

美国/中国/经贸

美国联邦通讯委员会（FCC）11月25日发布声明宣布，该机构通过了新的规则，禁止被认为对国家安全构成不可接受的风险的通信设备获准在美国进口或销售。新的规则禁止华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司及其子公司和关联公司在美国销售设备。

广告 继续浏览后续

FCC主席罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）在声明中表示：“FCC致力于保护我们的国家安全，确保不值得信赖的通信设备不被授权在我们的边界内使用，我们正在这里继续这项工作”。罗森沃塞尔补充说：“这些新规则是我们为保护美国人民免受涉及电信的国家安全威胁而持续采取行动的重要组成部分。”

在FCC作出这一决定之前，华为、中兴通讯、海康威视、海能达和浙江大华五家公司已被列入《2019年安全和可信通信网络法》的清单当中。该法律要求禁止联邦补贴购买构成国家安全风险的通信设备或服务，并建立10亿美元的补偿计划帮助小型偏远电信运营商更换“可疑的网络设备”，旨在为美国提供一个安全可信的网络环境。

新规则实施了美国总统拜登去年11月签署成为法律的《2021年安全设备法》中的指令，该法律明确FCC将不再审查或批准任何对国家安全构成不可接受风险的设备授权申请。

上述五家公司均未立即回复美国有线电视新闻网（CNN）的置评请求，FCC主席、民主党人罗森沃塞尔上个月向该委员会其他委员分发了拟议的措施，该措施有效地禁止这些公司在美国销售新设备。FCC还对清单中企业设备现有授权有关的未来行动征求意见。

共和党籍FCC委员卡尔（Brendan Carr）周五通过推特表示：“我们的一致决定代表了FCC历史上第一次投票禁止基于国家安全考虑的新设备的授权”。他称：“由于我们的命令，没有新的华为或中兴设备可以被批准。也不能批准任何新的浙江大华、海康威视或海能达设备，除非这些公司向FCC保证它们的设备不会被用于公共安全、政府设施安全和其他国家安全目的。”

卡尔指出：“更重要的是，我们现在在这个命令中决定，FCC有权撤销‘现有的授权’。虽然我们在这一命令中没有行使这一撤销权，但我希望我们很快就会行使，我期待着与我的FCC同事一起努力实现这一结果。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅