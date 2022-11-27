法经济部长：面对美国补贴方案，欧洲必须捍卫自身经济利益

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法国经济和财政部部长勒梅尔（Bruno Le Maire）11月27日在受访时表示，法国可能会尝试就美国《通胀削减法》的一些关税和限制与美方进行豁免谈判，强调欧洲必须采取行动保护欧盟的经济利益。勒梅尔下周将陪同法国总统马克龙对美国进行国事访问。

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近日，有欧盟官员向媒体表示，拜登政府推动通过的《通胀削减法》中保护美国制造商的大规模补贴方案可能会对欧洲的产业发展造成致命打击，这些产业已经因俄罗斯入侵乌克兰导致的高能源价格而陷入困境。

勒梅尔周日在接受法国电视三台采访时说：“法国可能要求豁免美国政府施加的一些关税和限制。但我们必须问自己的真正问题是，我们面前的全球化是什么样的？”

勒梅尔补充说：“中国倾向于中国的生产，美国倾向于美国的生产，现在是欧洲倾向于欧洲生产的时候了......所有欧洲国家必须明白，当今面对美国的这些决定，我们必须学会更好地保护和捍卫我们的经济利益”。

白宫在9月宣布，美国总统拜登夫妇将于12月1日接待法国总统马克龙和夫人布里吉特的国事访问，其中包括一场国宴安排。

白宫表示：“这将是拜登-哈里斯政府接待的首次国事访问。它将强调美国和法国这个我们最古老的盟友之间深厚和持久的关系，这种关系建立在我们共同的民主价值观、经济联系以及国防和安全合作之上。两位领导人将讨论我们在共同的全球挑战和双边利益领域的持续紧密伙伴关系。”

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