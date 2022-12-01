德国经济部预计：北京最迟将于2027年吞并台湾

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据德国电视一台和《法兰克福汇报》报道，柏林到处都在讨论对中国的依赖问题。由绿党籍哈贝克领导的德国联邦经济部现在也起草了一份中国战略。哈贝克的经济部预计，北京最迟将在2027年吞并台湾。德国经济必须更大地减少对中国的依赖。

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新闻门户网站《先锋》（Pionier）报道说，德国经济部的工作人员预计，台湾最迟将于2027年被中国吞并。这一年是中国人民解放军成立100周年。该网站援引从经济部获得的机密中国战略文件说，由于德中经济往来十分密切，德国被敲诈勒索的可能性很高。哈贝克因此寻求对中国更大的独立性。

该网站继续报道说，这份长达约100页的文件尚未与联邦政府协调。但哈贝克本周已在领导层的一个回合中接受了它，并承诺将迅速实施这些措施。其中包括计划针对在中国有强大业务的德国企业制定新的报告要求。

战略文件称，近年来，德国的依赖程度有所增加。“在中国减少依赖的同时，中国对欧盟和德国的经济重要性却在继续增加。”根据该战略文件，联邦经济部提出的对策之一是“聚焦亚太、拉美、非洲等可替代未来市场，以及新版外贸促进。”德国对中国企业的投资应受到更严格的审查。最迟从2023年起，不再向中国提供发展贷款。

战略文件还提出，在欧盟层面上，须推动与亚太地区的自贸协定，并且必须在欧洲建立我们自己的加工和精炼能力。

不久前，由绿党籍贝尔博克领导的外交部制定的中国战略草案被泄密给媒体，引起轰动。该文件长达59页。

德国《明镜》周刊看道的是：德国经济部推出了恐怖场景，预计台湾最迟将于2027年被中国占领。哈贝克显然瞄准了与中国有关系的德国公司，计划收紧缰绳，要求它们向政府提供新的报告。

《南德意志报》嘲笑说，现在各部委公开辩论它们对中国的基本思考。这样做，可不会产生战略计划，而只会为废纸篓生产废纸。

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