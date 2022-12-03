美商务部报告发现四家中国太阳能厂商绕道规避美关税

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据《华尔街日报》引述美国商务部的相关调查报告报导，四家领先的中国太阳能电池制造商通过将其部分业务转向东南亚，来规避美国的关税。

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报导指，这项受到密切关注的调查的初步结果可能会加速美国进口商在国内或从国外其他地方寻找替代来源，以满足对太阳能电池板飙升的需求。该调查结果于周五公布。这项调查于3月开始，引发了太阳能零部件进口的不确定性，导致美国各地的太阳能项目被取消，美国总统拜登也出面干预，以缓解行业压力。

据知情人士透露，被发现规避关税的中国企业为比亚迪（香港）、加拿大阿特斯阳光电力集团、泰国天合光能和越南光伏科技有限公司。这些公司的产品共占美国太阳能电池进口总量的一半以上。调查人员认定这四家公司发运的产品总体上为中国制造，因此应当依照针对中国项目的关税税率。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，全面调查预计将在明年5月完成，可能包括与初步调查不同的结果。这四家公司将不得不支付适用于其中国母公司的额外、严厉的关税税率。其他海外公司必须证明他们没有使用中国制造的零部件，否则将来也会面临严厉的关税。

报导提及，拜登政府发起相关调查的事实对整个美国太阳能行业产生了寒蝉效应，今年早些时候调查启动后，该行业停滞不前。根据一项行业调查，春季有数百个项目被推迟或取消，人们担心调查会对太阳能劳动力产生破坏性影响。

这场风波给拜登政府带来了危机，拜登政府正试图加快美国向清洁能源的过渡。拜登的高级气候官员和白宫的高级官员着手制定一项战略，允许东南亚的太阳能电池板和零部件继续运往美国，同时让商务部独立开展调查。

美国政府一位高级官员周五强调，目前没有进口禁令，并补充说，对中国太阳能公司的关税命令自2012年以来一直在实施。这位官员说：“太阳能安装商有18个月的时间来寻找新的供应商，他们愿意并能够证明他们遵守美国的贸易法。”

据悉，美国制造商对调查的结果感到高兴。美国制造业联盟主席保罗（Scott Paul）在一份声明中说：“虽然立即为国内太阳能制造商提供救济是理想的，但至少在不久的将来会有关税”。声明指：“与此同时，安装商、太阳能制造商和联邦政府必须加大努力，建立国内产能。美国不应该依赖倾销、补贴、规避或强迫劳工制造的进口产品来建设我们的太阳能未来”。

不过，美国太阳能行业协会则表示失望。该协会主席霍普（Abigail Ross Hopper）在一份声明中说：“这里唯一的好消息是，商务部并没有针对所有来自相关国家的进口产品”。声明补充说：“尽管如此，这一决定将搁浅价值数十亿美元的美国清洁能源投资，并导致高薪的美国清洁能源工作岗位的大量流失。”

霍普说，两年窗口期的时间正在流逝，虽然太阳能行业正在努力在新气候法的帮助下将其供应链从亚洲转移到美国，但这将需要数年时间才能完成。

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