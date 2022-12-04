冯德莱恩承诺欧盟将帮助受美国补贴政策诱惑的企业

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欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）12月4日在出席活动时表示，欧盟将采取调整其国家补助规则等措施，以防止美国近期通过的价值3690亿美元的《通胀削减法》所包含的绿色能源补贴计划，引发投资外流。她在比利时布鲁日的一次讲话中说：“竞争是好的......但这种竞争必须尊重一个公平的竞争环境”。

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冯德莱恩周日向布鲁日欧洲学院的学生发表了讲话。她在讲话中说：“我们比以往任何时候都更需要这种战略思维。因为困难时期会导致困难的问题。欧洲的战略目标是什么？我们的经济在2030年代及以后应该是什么样子？我们的增长战略是什么？在短期、中期和长期要解决的挑战是什么？回答所有这些问题的一个共同特点是，毫无疑问，气候变化。其后果将以各种形式出现”。

冯德莱恩表示：“这是我们所有人面临的最重要的生存问题。这就是为什么欧洲有一个明确的路线图来应对这一挑战。它被称为《欧洲绿色新政》，是我们的增长战略”。《欧洲绿色新政》由欧盟委员会在2019年12月11日推出，设定了欧洲到2050年成为首个气候中和大陆的目标。

冯德莱恩说，“随着我们周围的全球环境不断变化，我们将不得不不断适应以保持方向。但是我们不知道这条道路会有多坎坷。我们经历了一场大流行病，其余震仍在世界各地蔓延。俄罗斯对乌克兰发动了一场无端的、毫无道理的侵略战争。其溢出效应是全球性的——从能源安全到全球外交的重新划分。与此同时，我们现在面临着一场不断加剧的全球清洁技术竞赛。”

相较出台该政策三年后的情形，冯德莱恩说，“如果你快进到今天，有一些积极的消息。在应对气候变化的斗争中，欧洲不再孤单。拜登总统上任后，他的首个决定就是重新加入《巴黎协定》。现在，美国已经采取了下一步行动，通过了《通胀削减法》和《两党基础设施法》。《通胀削减法》如其所称是一个大约3690亿美元的投资计划，在战略性清洁能源领域建立一个新的工业生态系统。”

冯德莱恩提及，“《通胀削减法》和《欧洲绿色新政》之间存在着惊人的对称性。它们都同时是一项气候战略，以及一项投资和增长的战略。两者都包括为公正的过渡提供资金，并且都包括监管标准。世界上最大和最先进的两个经济体现在正朝着同样的方向发展。美国依靠的是投资和监管标准，而欧盟依靠的是投资和监管标准的结合，以及碳定价。”

冯德莱恩说，“两个大陆规模的力量正在通过投资近1万亿欧元使其经济现代化，并共同解决我们这个时代最大的挑战。而这是非常重要的。它不仅对地球是一个积极的信号，对全球投资者也是如此。”

冯德莱恩补充说，“然而，在我们的行业和经济的一个非常特殊的背景下，《通胀削减法》也在欧洲这里引起关注。首先，新冠疫情加剧了许多关键供应链的瓶颈。欧洲工业界一直在小心翼翼地试图修复这些链条的薄弱环节，并使其更有韧性，但这是有代价的。第二，由于俄罗斯的侵略战争，全球能源供应紧张。俄罗斯在短短8个月内削减了80%对欧洲的管道天然气供应。但我们已经能够进行弥补”。

冯德莱恩谈道：“但这是以能源价格上涨为代价的。而所有这些都影响了许多欧洲产业的竞争力——特别是我们经济中的能源密集型部门。”

针对美方采取的大规模政府补贴计划，冯德莱恩指出，“这当然为美国的清洁技术创造了一个有吸引力的投资环境。但我们已经看到，这也可能通过重新引导投资流而影响欧洲自己的清洁技术基地。我们都听说过那些正在考虑将未来的投资从欧洲转移到美国的生产商的故事。”

冯德莱恩说，“让我说清楚：竞争是好事。它推动了创新，提高了效率，确保了进步。在这样做的过程中，它使清洁技术的价格下降。欧洲和美国之间的竞争可以推动我们两个行业出类拔萃，进行创新，并更快地转型。这就是为什么我相信有必要投资于大西洋两岸的两个清洁能源工业基地。”

冯德莱恩强调：“这就是为什么欧盟和美国之间的技术竞争对我们大西洋两岸的工业来说是一场竞争，是如此的关键。我相信，欧洲在全球市场上的竞争和开发未来的清洁技术方面处于有利地位。”

作为回应，冯德莱恩表示，欧盟必须全面修订其公共投资条例，并重新评估是否需要“欧盟层面的新的和额外的资金”。她说，欧盟方面还应该继续要求美国调整《通胀削减法》，以解决有争议的问题。

冯德莱恩提出：“《通胀削减法》有可能导致不公平竞争，可能会关闭市场并分割......关键的供应链”。她指出，欧盟应该“采取行动，重新平衡竞争环境......并改善我们的国家补助规则”。

冯德莱恩提到：“我们非常注意避免在我们的欧洲单一市场中出现扭曲现象......。但我们也必须对清洁技术方面日益激烈的全球竞争作出反应”。

冯德莱恩补充说：“如果我们看到战略部门的投资正从欧盟流失，这只会破坏欧洲单一市场。这就是为什么我们现在正在思考如何简化和调整我们的国家补助规则。”

冯德莱恩表示，“我要提出的第二个观点与补充性的欧盟资金有关。尽管成员国拥有将其预算投资于战略部门的灵活性至关重要，但这种方法不能自成体系。因此，它将有利于资金充裕的国家，并导致扭曲，最终破坏欧洲单一市场”。

冯德莱恩说：“因此，我们还需要一个共同的欧盟答案来应对这一挑战——无论是在短期还是中期”。此外，她指出，欧盟和美国可以密切合作，探讨如何共同加强大西洋两岸的清洁能源产业基地。她强调，双方应“合作而不是对抗”。

冯德莱恩表示，“过去两年，欧盟和美国已经证明，当我们集体站在一起时，我们的个体会更加强大。当我们专注于将我们联系在一起的东西——我们的价值观和友谊，我们对公平竞争和开放市场的信念以及我们对基于规则的秩序的承诺。对于像我们这样的朋友，竞争和合作可以是同一枚硬币的两面。”

冯德莱恩呼吁称：“让我们加强在大西洋两岸的清洁投资。让我们为了我们的人民，为了我们的产业，为了全世界可负担得起的清洁能源，为了我们的地球，这样做。”

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